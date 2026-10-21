Registran tornado en región del Maule: provocó destrozos y caída de árboles

A través de sus redes sociales, Red Geocientífica de Chile determinó que el fenómeno ocurrió a las 14:07 horas y afectó a los sectores de Maitenes y Huaso Chileno.

AHORA - MAULE ⚠️🌪️ Nuestros analistas han confirmado que a las 14:07 horas se produjo un tornado (EF0 o EF1) en la comuna de Retiro, afectando los sectores Maitenes y Huaso Chileno.



Nos encontramos trazando su trayectoria. Ampliaremos. — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 21, 2026

De manera preliminar, se ha establecido que hay nueve personas damnificadas, entre ellas tres niños, y no se reportaron personas lesionadas.

¿Cuál es la diferencia entre un tornado y una nube embudo?

La principal diferencia es el contacto con la superficie. Una nube embudo es una columna de aire que gira y cuelga de una nube de tormenta, pero no toca el suelo.

En cambio, un tornado es exactamente lo mismo, pero cuando esa columna sí llega a tocar la tierra o el agua.