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    Registran tornado en región del Maule: provocó destrozos y caída de árboles

    Durante la tarde de este miércoles, se registró en la comuna de Retiro un fenómeno que inicialmente la Red Geocientífica de Chile lo clasificó como nube embudo, pero luego señaló que se trataba de un tornado.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    A través de sus redes sociales, Red Geocientífica de Chile determinó que el fenómeno ocurrió a las 14:07 horas y afectó a los sectores de Maitenes y Huaso Chileno.

    De manera preliminar, se ha establecido que hay nueve personas damnificadas, entre ellas tres niños, y no se reportaron personas lesionadas. 

    ¿Cuál es la diferencia entre un tornado y una nube embudo?

    La principal diferencia es el contacto con la superficie. Una nube embudo es una columna de aire que gira y cuelga de una nube de tormenta, pero no toca el suelo.

    En cambio, un tornado es exactamente lo mismo, pero cuando esa columna sí llega a tocar la tierra o el agua.

    Más sobre:ActualidadNacionalRegión del MauleRetiro

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