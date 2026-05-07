SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Scanner capilar con inteligencia artificial

    ¿Sabías que el 81% de los chilenos ha experimentado pérdida de cabello en algún momento de su vida? Se trata de un fenómeno masivo, pero silencioso, que hoy está empezando a abordarse desde un lugar completamente distinto: la tecnología.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Radar LTIATecnologíaSalud

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Real Madrid anuncia medidas tras el escándalo de Valdebebas que terminó con Federico Valverde en el hospital

    Hayley Williams agenda concierto en Chile

    Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Francisco Cerúndolo y dónde ver el Masters de Roma

    Solo con los votos del oficialismo: Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba en general megarreforma

    Lexus TZ: un SUV eléctrico que redefine los viajes familiares

    Fiscalía dispone que Brigada de Homicidios de la PDI indague caso de menor que habría sido atacado por perros en Molina

    Servicios

    Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Francisco Cerúndolo y dónde ver el Masters de Roma

    Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Francisco Cerúndolo y dónde ver el Masters de Roma

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Sao Paulo por la Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Sao Paulo por la Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universitario por la Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universitario por la Libertadores en TV y streaming

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Francisco Cerúndolo y dónde ver el Masters de Roma
    Chile

    Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Francisco Cerúndolo y dónde ver el Masters de Roma

    Fiscalía dispone que Brigada de Homicidios de la PDI indague caso de menor que habría sido atacado por perros en Molina

    Ministro de Justicia por proyecto de Escuelas Protegidas: “No vemos inconveniente en que se habilite el registro de vestimentas”

    Solo con los votos del oficialismo: Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba en general megarreforma
    Negocios

    Solo con los votos del oficialismo: Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba en general megarreforma

    Conflicto en Medio Oriente: compras de petróleo en Chile alcanzan su monto más alto en dos años

    Consejo de la CMF aprueba ajustes a la estructura interna de la institución

    “No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius
    Tendencias

    “No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico

    Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus

    El Real Madrid anuncia medidas tras el escándalo de Valdebebas que terminó con Federico Valverde en el hospital
    El Deportivo

    El Real Madrid anuncia medidas tras el escándalo de Valdebebas que terminó con Federico Valverde en el hospital

    Calculadora cruzada: la fórmula que le puede dar a la UC el pase a octavos de la Copa Libertadores en la próxima fecha

    Saliendo de Valdebebas entre risas: la imagen de Kylian Mbappé que irrita al Real Madrid en medio del escándalo

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Hayley Williams agenda concierto en Chile
    Cultura y entretención

    Hayley Williams agenda concierto en Chile

    La voz del nuevo Esteban Trueba de La Casa de los Espíritus: “Es un hombre lleno de dolor”

    De la novela al ensayo: diez libros imprescindibles sobre la maternidad

    El complejo momento para Putin de cara a celebración del Día de la Victoria
    Mundo

    El complejo momento para Putin de cara a celebración del Día de la Victoria

    Sheinbaum responde a las amenazas Trump y señala que actuando contra el narcotráfico

    Ucrania se reúne con la Administración Trump por primera vez tras el receso por la guerra en Irán

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello
    Paula

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá