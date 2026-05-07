Inicio
Política
Nacional
Negocios
Tecnología
El Deportivo
Mundo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
Opens in new window
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
Opens in new window
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
Scanner capilar con inteligencia artificial
¿Sabías que el 81% de los chilenos ha experimentado pérdida de cabello en algún momento de su vida? Se trata de un fenómeno masivo, pero silencioso, que hoy está empezando a abordarse desde un lugar completamente distinto: la tecnología.
Por
Paula Morales
7 MAYO 2026
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Radar LT
IA
Tecnología
Salud
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 13 min
El Real Madrid anuncia medidas tras el escándalo de Valdebebas que terminó con Federico Valverde en el hospital
hace 16 min
Hayley Williams agenda concierto en Chile
hace 30 min
Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Francisco Cerúndolo y dónde ver el Masters de Roma
hace 41 min
Solo con los votos del oficialismo: Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba en general megarreforma
14:32
Lexus TZ: un SUV eléctrico que redefine los viajes familiares
14:27
Fiscalía dispone que Brigada de Homicidios de la PDI indague caso de menor que habría sido atacado por perros en Molina
Servicios
Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Francisco Cerúndolo y dónde ver el Masters de Roma
A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Sao Paulo por la Sudamericana en TV y streaming
A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universitario por la Libertadores en TV y streaming
Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves
Chile
Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Francisco Cerúndolo y dónde ver el Masters de Roma
Fiscalía dispone que Brigada de Homicidios de la PDI indague caso de menor que habría sido atacado por perros en Molina
Ministro de Justicia por proyecto de Escuelas Protegidas: “No vemos inconveniente en que se habilite el registro de vestimentas”
Negocios
Solo con los votos del oficialismo: Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba en general megarreforma
Conflicto en Medio Oriente: compras de petróleo en Chile alcanzan su monto más alto en dos años
Consejo de la CMF aprueba ajustes a la estructura interna de la institución
Tendencias
“No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius
¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico
Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus
El Deportivo
El Real Madrid anuncia medidas tras el escándalo de Valdebebas que terminó con Federico Valverde en el hospital
Calculadora cruzada: la fórmula que le puede dar a la UC el pase a octavos de la Copa Libertadores en la próxima fecha
Saliendo de Valdebebas entre risas: la imagen de Kylian Mbappé que irrita al Real Madrid en medio del escándalo
Tecnología
El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA
Cultura y entretención
Hayley Williams agenda concierto en Chile
La voz del nuevo Esteban Trueba de La Casa de los Espíritus: “Es un hombre lleno de dolor”
De la novela al ensayo: diez libros imprescindibles sobre la maternidad
Mundo
El complejo momento para Putin de cara a celebración del Día de la Victoria
Sheinbaum responde a las amenazas Trump y señala que actuando contra el narcotráfico
Ucrania se reúne con la Administración Trump por primera vez tras el receso por la guerra en Irán
Paula
Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello
Archivo Moderna, la historia de revista Paula
Desayunos para sorprender a mamá
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.