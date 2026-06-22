Propuesta de Squella de subir los quórums para reformas constitucionales genera resistencias en parte del oficialismo

El viernes la propuesta los tomó desprevenidos a casi todos en el oficialismo.

Unos minutos después de que un grupo transversal de parlamentarios, desde la UDI al Frente Amplio, anunciaran un proyecto para elevar los requisitos de una acusación constitucional, en el Partido Republicano subieron la apuesta y llamaron a subir el quórum para las reformas a la Carta Fundamental.

“Luego de los cambios que se hicieron unos años atrás en nuestra Constitución, pasó a ser una de las 5 más febles de todo el mundo. Evidentemente, esto afecta la estabilidad, debilita las instituciones, y es algo que debemos corregir. Creemos que es perfectamente posible incorporar al debate de la reforma constitucional que se anunció transversalmente por varios parlamentarios a propósito de los requisitos a la acusación constitucional, el devolverle una protección, un quorum razonable en el promedio del mundo a nuestra carta fundamental”, dijo el presidente de la colectividad, Arturo Squella.

La ofensiva sorprendió a varios en el sector, donde afirman que el tema no había sido discutido y que, en ese sentido, republicanos corrió con colores propios después de restarse del anuncio del proyecto transversal para subir las exigencias de las acusaciones.

Aunque la propuesta no tardó en recibir el visto bueno de algunos en la UDI y RN -entre ellos Diego Schalper, Constanza Hube, e incluso Hernán Larraín Matte, de Evópoli- con los días algunos en el resto del oficialismo han empezado a mirar con distancia la posibilidad de reponer los denominados quórum supramayoritarios (2/3 y 3/5). Al menos, bajó las actuales condiciones.

Mientras que en privado, la lectura que hacen en el sector es que la ofensiva de republicanos la estarían utilizando como una “cortina de humo” para enredar la discusión en torno a las exigencias para los libelos -propuesta de la que algunos en el partido ya se mostraron críticos-, en público algunos apuntan directamente contra la colectividad liderada por Squella y cuestionan el momento en el que se hace el anuncio.

“ La propuesta de republicanos es una provocación a quienes presentamos el proyecto de reforma constitucional de 4/7 y logramos aprobarlo , no solamente para cambiar un quorum pétreo, supramayoritario inexistente en el mundo, sino porque con eso le dimos credibilidad al Rechazo”, cuestionó el senador Matías Walker, quien en 2022, junto a otras figuras de la DC como la hoy ministra Ximena Rincón, impulsó la reforma.

22-03-2026 MATIAS WALKER FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

En ese entonces, el proyecto -que estableció los 4/7 para reformar la Constitución- era resistido por gran parte de la derecha, pero se tomó como un camino para mostrar la voluntad de quienes estaban por rechazar la nueva Carta Magna por hacer modificaciones. Por lo mismo, que hoy se busque repone el antiguo quórum es leído como un guiño al electorado más duro de la derecha.

En ese sentido, Walker insistió en que “esta reforma es una provocación de republicanos que no vamos a aceptar y nos vamos a oponer con todas las fuerzas contra este proyecto que pretende retomar los quórums de la Constitución de Pinochet”.

Su postura fue reforzada por la diputada Joanna Pérez, ex Demócratas y hoy miembro de la bancada de RN. “El proyecto de los 4/7 fue una respuesta institucional a dos procesos constituyentes que no lograron generar los acuerdos necesarios para el país (...). Por lo mismo, no vamos a respaldar iniciativas que impliquen retroceder en los acuerdos que el país ha construido. Creemos en los consensos, en el diálogo y en la búsqueda de soluciones amplias que otorguen estabilidad y certezas a los chilenos”.

18 DE MARZO DEL 2026 REATRO A LA DIPUTADA JOANNA PEREZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Otros en el Congreso también marcan distancia del debate. Por ejemplo, el subjefe de la bancada de senadores de RN, Andrés Longton, aseguró que si bien está dispuesto a discutir el tema, advirtió que “una reforma de esa envergadura y ante los quórums que existen lo primero es buscar la transversalidad necesaria y la capacidad de convocar a quienes están en otra vereda política, como se hizo a propósito de la reforma a las acusaciones constitucionales”.

En ese sentido, agregó que “si existe esa convocatoria, por supuesto que estoy dispuesto a discutirlo, a pesar de que desde que se hizo esa modificación, no ha existido ninguna sector político que haya impuesto alguna modificación a la Constitución, ya que los quórums han dado suficiente garantía”.

8 DE ABRIL DEL 2026 SENADOR ARTURO LONGTON, DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke, en tanto, aseguró que si bien “soy absolutamente favorable: luego de resuelto el destino constitucional, sería bueno tal vez afirmar esos quórums a 3/5, pero no volver a 2/3″, planteó que “me parece más importante afinar de momento los elementos que no quedaron actualizados y ahí el tema de la acusación constitucional, que me parece no es funcional, es clave. Claramente funciona pésimo y afecta al mismo Congreso en su conjunto,y al sistema político”.

En el Partido de la Gente (PDG) también cuestionaron la propuesta. “No veo que cambiar los quórums de la Constitución sea una prioridad para la ciudadanía, no es algo que la gente esté pidiendo en la calle, ni con urgencia, ni nada por el estilo. Da la impresión de que con este debate quieren volver a instalar los cerrojos del pasado, esos que permitían que una minoría se pudiera imponer sobre los cambios que estaba impulsando una mayoría”, dijo el jefe de bancada Juan Marcelo Valenzuela.

En la oposición también se mostraron críticos. Mientras que el jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, aseguró que “el Partido Republicano no logra entender ni dimensionar la trascendencia de este proyecto de ley (por acusaciones) presentado transversalmente”, su par del Frente Amplio, Carolina Tello, apuntó que la propuesta ”es oportunismo político con nombre y apellido”.