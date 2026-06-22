Abelardo de la Espriella destaca respaldo “histórico” y promete “una nueva etapa” tras su triunfo en balotaje colombiano

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, festejó la noche de este domingo tras los resultados preliminares que lo convierten en el nuevo mandatario, destacando una “nueva etapa” para el país al alero de su triunfo.

De acuerdo con el preconteo, el derechista De la Espriella obtuvo 49,66% de los votos, equivalentes a 12.956.941 de personas que concurrieron a respaldar su candidatura frente a Iván Cepeda, candidato de Gustavo Petro, quien se quedó con un 48,70%, es decir, 12.707.117 de votos.

A través de su cuenta en X, el representante del movimiento Defensores de la Patria, agradeció a los colombianos que le dieron su respaldo.

“Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro”, destacó.

El también abogado y empresario, afirmó que “este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad”.

“Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país, una etapa construida sobre la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos que decidieron creer en una Colombia grande, segura, próspera y llena de oportunidades", complementó el ganador.

Así, De la Espriella, anunció que recorrerá las calles de Barranquilla a través de una caravana, la que iniciará desde la sede de su comando. El recorrido y la actividad fue calificada como una “celebración de la democracia, de la libertad y del futuro que estamos llamados a construir juntos”.

“Gracias por elegirnos. Gracias por creer. Con la ayuda de Dios y el trabajo de todos los colombianos, la Patria Milagro será una realidad. Hoy, más que nunca, cuando la democracia y la voluntad popular se han pronunciado, seguimos firmes por la Patria”, sentenció.