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    Cadem: Kast llega a sus 100 días de mandato con 44% de aprobación

    La medición correspondiente a la tercera semana de junio muestra que más de la mitad de los encuestados desaprueba la gestión del Mandatario y expone cifras negativas sobre la economía y el empleo.

    Por 
    Roberto Martínez

    La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la tercera semana de junio, reveló que el Presidente José Antonio Kast mantiene un 44% de aprobación al cumplirse sus primeros 100 días de gobierno, mientras que subió a un 53% quienes desaprueban su gestión, cifra que representa un aumento de un punto porcentual respecto de la medición anterior.

    De acuerdo con el sondeo, la evaluación del actual Mandatario se ubica 4 puntos por sobre lo registrado por el expresidente Gabriel Boric al cumplir sus primeros cien días en La Moneda, cuando obtuvo un 40% de respaldo. Sin embargo, Kast se sitúa por debajo de los niveles alcanzados por los otros presidentes en el mismo período de sus respectivos mandatos.

    En esa comparación histórica, Sebastián Piñera registró un 60% de aprobación durante los primeros cien días de su segundo gobierno y un 45% en su primera administración.

    Mientras que Michelle Bachelet alcanzó un 53% en su segundo mandato y un 46% en su primer período presidencial.

    Percepción sobre el rumbo del país

    La encuesta también abordó las expectativas ciudadanas respecto de la situación nacional. Un 53% de los consultados afirmó que Chile va por un mal camino, mientras que un 40% sostuvo que el país avanza en la dirección correcta.

    En la misma línea, un 53% declaró sentirse pesimista respecto del futuro del país, frente a un 45% que manifestó optimismo.

    En tanto, un 77% de los encuestados considera que la economía chilena se encuentra estancada o en retroceso.

    Las opiniones sobre el mercado laboral también mostraron un deterioro. Según el estudio, un 87% calificó como mala o muy mala la situación actual del empleo en Chile, el nivel más alto registrado por esta medición desde mediados de 2021.

    Caso de niños haitianos

    Otro de los temas consultados fue la controversia generada por el ingreso de niños haitianos al país mediante vuelos chárter, situación que ha motivado investigaciones administrativas y cuestionamientos sobre eventuales irregularidades en los procedimientos migratorios.

    En ese tenor, el sondeo expone que un 83% de los consultados considera muy o bastante grave este caso.

    Respecto de las posibles explicaciones para el ingreso de los menores, se observó un cambio relevante en comparación con la medición de mitad de semana realizada por la misma encuestadora. El porcentaje de personas que cree que podría tratarse de un caso de tráfico de menores descendió de 58% a 52%.

    Por el contrario, aumentó significativamente la proporción de quienes consideran que corresponde a un proceso de reunificación familiar, subiendo de 7% a 31%.

    Asimismo, disminuyó de 26% a 11% el porcentaje de encuestados que atribuye la situación a un ingreso irregular de los menores al territorio nacional.

    Consultados sobre cuál debería ser la principal prioridad de las autoridades frente a este caso, un 51% estimó que lo más importante es ubicar y proteger a los niños, niñas y adolescentes involucrados.

    En segundo lugar, un 45% sostuvo que corresponde investigar a los funcionarios públicos que pudieron haber fallado o participado en eventuales irregularidades, mientras que un 33% planteó la necesidad de endurecer los controles migratorios para el ingreso de menores de edad.

    En cuanto a las responsabilidades institucionales, un 58% apuntó al Servicio Nacional de Migraciones como el principal organismo responsable de lo ocurrido. Además, un 43% atribuyó responsabilidad al gobierno anterior y un 29% señaló a la Policía de Investigaciones (PDI) como una de las entidades que debieran responder por el caso.

    Más sobre:Presidente KastAprobación100 díasEncuesta CademEmpleoNiños haitianosNacional

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