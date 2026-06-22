Trump carga de nuevo contra Meloni por “no estar ahí para defendernos” frente a Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, reanudó este domingo los ataques contra el gobierno italiano y en particular contra la primera ministra, Georgia Meloni.

El mandatario la acusó de “no estar ahí para defendernos” en referencia al rechazo italiano a permitir el uso de sus bases aéreas a Estados Unidos para atacar a Irán.

“Durante décadas les hemos defendido, pero cuando se han puesto a prueba, no han estado ahí para defendernos a nosotros ni al resto del mundo. ¡No está bien!”, afirmó Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

El mandatario estadounidense reprochó que pese a los “billones de dólares” gastados en la OTAN, Italia “ni siquiera se planteó implicarse con la República Islámica de Irán y su gravísima amenaza nuclear”.

El viernes Trump aseguró que su antigua aliada le “suplicó” hacerse una foto juntos durante la cumbre del G7 en Évian, Francia, a lo que Meloni respondió que ni Italia ni ella “suplican”.

“Ni siquiera permitió que Estados Unidos usara sus pistas de aterrizaje” durante el conflicto, reprochó Trump, “lo que supuso un gran inconveniente logístico” y señaló que ahora pretende recomponer su relación bilateral porque su popularidad es baja.

Al respecto, Meloni contestó que “mi popularidad no le concierne”.

“Le sugiero que se concentre en la suya”, replicó antes de pedir a Trump que termine con estos “ataques constantes y gratuitos” porque “no tienen sentido”.

La primera ministra italiana quiso dar este “espectáculo” por zanjado con esta última respuesta. “No volveré al tema, porque sigo creyendo en la unidad occidental y no creo que este sea un espectáculo digno de nuestra tarea”, concluyó.