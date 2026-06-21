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    Abelardo de la Espriella se impone por estrecho margen en la segunda vuelta presidencial en Colombia

    El líder de Defensores de la Patria lidera el preconteo hecho por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tras este proceso iniciará el escrutinio, la verdadera etapa legal en la que comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encargan de revisar, verificar y consolidar las actas.

    Por 
    Felipe Rivera
     
    Javiera Ortiz
    Abelardo de la Espriella

    El abogado Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, se impuso este domingo en el preconteo de la segunda vuelta presidencial de Colombia y se convertiría en el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

    Con el 99,45% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtuvo un total de 12.901.860 un 49,67% de los votos. En tanto, el izquierdista Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y aliado del actual mandatario obtuvo 12.649,859, es decir, 48,69%.

    Algunos medios colombianos, como El Tiempo y Caracol, ya han dado a Abelardo de la Espriella como ganador de las elecciones en la que participaron más de 26 millones de colombianos para elegir al próximo mandatario del el período que comienza el 7 de agosto de 2026 y finaliza el 7 de agosto de 2030.

    Durante la jornada, De la Espriella votó en Barranquilla, vestido con una camiseta de la selección colombiana y un sombrero panamá adornado con una cinta tricolor. Allí se mostró confiado en el resultado y afirmó que su sector iba a “derrotar al régimen”.

    El candidato llegó a la segunda vuelta como favorito en las encuestas y con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó apoyo a su candidatura durante la campaña.

    Abelardo de la Espriella se impone por estrecho margen en la segunda vuelta presidencial en Colombia

    En la primera vuelta, realizada el 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,78% de los sufragios. Cepeda, en tanto, alcanzó 9,7 millones, con el 40,98%. La participación en esa jornada fue de 57,88%.

    Su compañero, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, será el próximo vicepresidente de Colombia. Durante la mañana, Restrepo votó en Bogotá y llamó a “construir con optimismo y esperanza el futuro del país”.

    La victoria de De la Espriella abre un nuevo ciclo político en Colombia, tras el primer gobierno de izquierda encabezado por Gustavo Petro.

    Declaraciones de Petro

    En paralelo al resultado de electoral, el actual mandatario apuntó a través de sus redes sociales que “no se puede proclamar ninguno presidente” con los resultados actuales del preconteo.

    En ese sentido, Petro sostuvo que “es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces”y llamó a la “tranquilidad” entre la ciudadanía.

    Abelardo de la Espriella se impone por estrecho margen en la segunda vuelta presidencial en Colombia VANNESSA JIMENEZ

    “La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo Nacional si queremos mantener la Patria y la paz en los años por venir”, enfatizó el actual presidente de Colombia.

    En ese sentido, Petro también cuestionó la validez de algunos antecedentes del proceso electoral que definirá a su sucesor y aseguró que existen “muchas irregularidades” que deben ser revisadas antes de proclamar un ganador,

    ¿Qué ocurre después del preconteo?

    Con la emisión de los boletines de la Registraduría, concluyó la etapa del preconteo en la segunda vuelta presidencial de Colombia. Sin embargo, este proceso solo ofrece un panorama preliminar e informativo de la jornada.

    Lo que sigue inmediatamente después es el inicio del escrutinio, la verdadera etapa legal en la que comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encargan de revisar, verificar y consolidar acta por acta los documentos diligenciados por los jurados de votación, además de atender las reclamaciones que puedan presentar las campañas.

    Este procedimiento adquiere una relevancia crítica, especialmente si el preconteo arroja una diferencia estrecha entre los candidatos presidenciales.

    Abelardo de la Espriella se impone por estrecho margen en la segunda vuelta presidencial en Colombia

    Mientras que el conteo inicial del domingo sirve para marcar una tendencia pública y ciudadana, el escrutinio técnico es el único mecanismo que define formalmente la elección y permite a las autoridades correspondientes declarar de forma oficial al nuevo presidente de la República.

    Es así que el resultado definitivo se consolidará en los días posteriores a través del riguroso examen de la documentación electoral.

    Más sobre:ColombiaAbelardo de la EspriellaDefensores de la PatriaSegunda vuelta presidencial en ColombiaElecciones en Colombia

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