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    Petro denuncia irregularidades en ajustada elección presidencial de Colombia y llama a esperar escrutinio definitivo

    El mandatario colombiano advirtió sobre posibles inconsistencias en actas electorales sin firmas de jurados y sostuvo que, debido al estrecho margen entre los candidatos, aún no es posible determinar quién será el próximo presidente del país.

    Por 
    Roberto Martínez
    Gustavo Petro, Presidente de Colombia. REUTERS/Vannessa Jimenez VANNESSA JIMENEZ

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este domingo la validez de algunos antecedentes del proceso electoral que definirá a su sucesor y aseguró que existen “muchas irregularidades” que deben ser revisadas antes de proclamar un ganador, en medio de una de las elecciones presidenciales más estrechas de la historia reciente del país.

    Las declaraciones del mandatario surgieron luego de que con el 99,84% del preconteo preliminar de votos entregado por la Registraduría Nacional mostrara una ventaja mínima del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, sobre el aspirante oficialista Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico.

    A través de su cuenta en la red social X, Petro insistió en que los resultados aún no son definitivos y llamó a esperar el desarrollo de los escrutinios oficiales que comenzarán este lunes.

    Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”, afirmó el jefe de Estado.

    El mandatario puso especial énfasis en la existencia de formularios electorales que, según denunció, estarían siendo incorporados al sistema sin la correspondiente firma de los jurados de mesa.

    “Está subiendo la Registraduría formularios E14 sin firmas de jurados. Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas”, señaló Petro, agregando que la estrecha diferencia entre ambos candidatos obliga a revisar cuidadosamente cada antecedente antes de validar el resultado final.

    Ventaja mínima en el conteo preliminar

    Con el 99,84% de las mesas informadas por la autoridad electoral, Abelardo de la Espriella encabezaba el escrutinio preliminar con 12.941.992 votos, equivalentes al 49,65% de las preferencias.

    Por su parte, Iván Cepeda alcanzaba 12.694.863 sufragios, correspondientes al 48,70% del total contabilizado hasta ese momento.

    La diferencia entre ambos postulantes se mantenía por debajo de los 300 mil votos, un margen reducido considerando los más de 25 millones de sufragios emitidos en la jornada.

    Ninguno de los candidatos lograba superar la barrera del 50% de los votos válidamente emitidos, situación que, según Petro, refuerza la necesidad de esperar la revisión oficial de las actas antes de sacar conclusiones definitivas.

    Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

    Comienza la etapa de escrutinios

    Tras el cierre de las urnas a las 16.00 horas locales, la Registraduría inició el conteo preliminar de los sufragios. Sin embargo, el proceso electoral colombiano contempla una etapa posterior de escrutinios oficiales que revisa y valida los resultados mesa por mesa.

    Esta fase comienza en las comisiones escrutadoras auxiliares y continúa en los niveles municipal, departamental y nacional, hasta llegar al Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de oficializar los resultados definitivos.

    Es precisamente en esta instancia donde pueden presentarse reclamaciones, impugnaciones y correcciones derivadas de errores materiales o inconsistencias detectadas en las actas.

    La elección enfrenta a dos proyectos políticos completamente opuestos. De la Espriella, identificado con sectores de ultraderecha, ha construido su campaña sobre un discurso de seguridad, orden público y oposición al legado de Petro.

    En contraste, Cepeda representa la continuidad del proyecto político impulsado por el actual mandatario y por el Pacto Histórico, la coalición de izquierda que llevó por primera vez a ese sector al poder en Colombia.

    Más sobre:ColombiaGustavo PetroElecciones presidencialesSegunda vueltaAbelardo de la EspriellaIván CepedaBalotajeMundo

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