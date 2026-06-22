SEÑOR DIRECTOR:

La decisión del gobierno de poner fin a la publicación semanal de las cifras de homicidios es correcta, por varias razones. Entre ellas la necesidad de validar adecuadamente los datos antes de su difusión y evitar caer en el pánico social y falsa percepción de seguridad ante variaciones coyunturales.

La medida cobra relevancia en un contexto en que el debate ha estado excesivamente centrado en indicadores, y no en aspectos estratégicos que muestran la transformación profunda del escenario criminal en Chile. El aumento de delitos como el secuestro, la extorsión, el lavado de activos o los homicidios por ajustes de cuentas evidencian un avance sostenido del crimen organizado transnacional, una tendencia advertida reiteradamente por el Ministerio Público.

Desde una perspectiva comparada, Chile sigue exhibiendo niveles de seguridad relativamente favorables dentro de la región. Sin embargo, esa realidad convive con una percepción de inseguridad persistente.

Más que debatir sobre la frecuencia de las estadísticas, lo relevante es contar con una estrategia capaz de comprender y enfrentar esta nueva realidad criminal. Recuperar la confianza en el Estado es el primer desafío de las autoridades de gobierno.

Eric Latorre

Director Magíster en Gobierno U. Autónoma