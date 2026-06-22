Teherán anuncia la suspensión de las conversaciones tras las amenazas de Trump de atacar a Irán

La delegación iraní abandonó Suiza el domingo en protesta por las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de reanudar la guerra con Irán, tras la primera ronda de negociaciones con Estados Unidos, según informó la agencia de noticias iraní Tasnim.

“Irán debe impedir de inmediato que sus agentes a sueldo en el Líbano causen problemas. Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más! Presidente DONALD J. TRUMP”, escribió previamente el mandatario, provocando el malestar iraní.

Los comentarios de Trump en las redes sociales se produjeron mientras el vicepresidente, JD Vance, se encontraba en Suiza para mantener conversaciones con Irán, las que se desviaron para centrarse en el recrudecimiento de la violencia de la semana pasada en el Líbano, en lugar de la discusión sobre el programa nuclear iraní como le habría gustado al gobierno en Washington.

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Las amenazas del presidente provocaron que la delegación iraní abandonara el lugar de la negociación y se desconoce cuándo se reanudarán las conversaciones, según informaron los medios iraníes.

La semana pasada, Trump y Vance manifestaron la frustración del gobierno con Israel después de que lo que calificaron como un ataque de represalia desproporcionado casi hiciera fracasar su acuerdo con Irán. Israel ha argumentado que seguirá luchando mientras Hezbolá lo haga. En cambio, los nuevos comentarios de Trump del domingo se centraron en Irán.

El encuentro consistió en una reunión trilateral entre los estadounidenses, los iraníes y la delegación catarí. Según la televisión iraní, el debate se centró en un alto el fuego en el Líbano, en lugar del programa nuclear iraní. Posteriormente, tuvo lugar una reunión a cuatro bandas con la participación de la delegación pakistaní, que se suspendió tras 80 minutos para consultas internas, según la agencia de noticias iraní Fars.

Varias personas participan en una concentración para llorar la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei y jurar lealtad al actual líder supremo Mojtaba Jamenei en Teherán, Irán, el 7 de mayo de 2026. Foto: Xinhua Sha Dati

No ha habido confirmación oficial de los informes sobre el fracaso de las conversaciones; un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que las conversaciones se centraron en poner fin a la guerra, aliviar las sanciones internacionales contra Irán y liberar sus activos congelados.

Las conversaciones celebradas en la estación de montaña de Burgenstock, propiedad de Qatar, en Suiza, fueron las primeras que tuvieron lugar en virtud de un memorando de entendimiento acordado hace una semana, en el que el vicepresidente, JD Vance, se reunió con funcionarios iraníes.

El vicepresidente JD Vance declaró el domingo que se habían logrado “grandes avances” al comienzo de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza, pero advirtió que “no iban a resolver todos los desacuerdos”, ya que el conflicto entre Israel y Hezbolá en el Líbano y el estatus del estrecho de Ormuz ensombrecían los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz más amplio.

Vance describió las discusiones como una “negociación técnica” que ayudaría a “determinar qué es lo más importante para las partes, resolver esos problemas y encontrar soluciones”.

“Lo que el presidente nos ha pedido es que demos un giro radical a nuestra relación con el pueblo de Irán”, dijo Vance, quien encabeza la delegación estadounidense. “Si sus líderes están dispuestos a dejar de ser un factor de inestabilidad regional, si están dispuestos a renunciar a sus ambiciones nucleares a largo plazo, entonces Estados Unidos está dispuesto a transformar radicalmente nuestra relación con ese país”.

El diario The New York Times señaló que las negociaciones se enfrentan a dos grandes obstáculos a corto plazo. Uno de los conflictos es el enfrentamiento en el Líbano entre Israel y Hezbolá, una milicia respaldada por Irán. Este conflicto se recrudeció el sábado a pesar de un nuevo alto el fuego, aunque pareció amainar el domingo después de que el gobierno israelí ordenara al ejército limitarse a acciones defensivas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Archivo.

“Hemos visto grandes avances en los últimos días para garantizar que el alto el fuego se mantenga en el Líbano”, dijo Vance el domingo. “Estas situaciones siempre son un poco complicadas”.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el domingo que el Ejército israelí no se retirará de lo que denominó la “zona de seguridad” en Líbano, una zona delimitada en el sur del país que fue capturada por el Ejército israelí tras la reanudación de los combates con Hezbolá en marzo. Katz afirmó que las tropas israelíes que operan en Líbano no enfrentan restricciones para actuar contra las amenazas.

Otro tema clave es el paso de buques por el estrecho de Ormuz. Un acuerdo inicial entre Estados Unidos e Irán, firmado la semana pasada, estableció un alto el fuego de 60 días durante el cual Estados Unidos prometió poner fin a su bloqueo de los puertos iraníes, e Irán prometió permitir el libre tránsito marítimo a través del estrecho, una vía marítima vital para el transporte de petróleo y gas.

Sin embargo, el estatus del Estrecho se vio sumido en la confusión el sábado después de que Irán afirmara que lo cerraría debido a los combates en el Líbano. El Ejército estadounidense declaró que el tráfico marítimo continuaba fluyendo y afirmó que Irán “no controla” el Estrecho.

La incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz persistía el domingo, un día después de que los ejércitos de Estados Unidos e Irán ofrecieran versiones contradictorias sobre si la vía marítima estaba abierta a los barcos.

Según los escasos datos disponibles, indicó The New York Times, los analistas marítimos observaron el domingo una disminución en el número de buques que transitaban por el Estrecho, pero se desconocen las causas. Esta vía marítima crucial para el transporte de petróleo y gas se ha convertido en uno de los temas más polémicos de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Vance también expresó su esperanza de lograr avances en el tema nuclear. Estados Unidos e Irán se han estado preparando para discutir qué hacer con las reservas de uranio enriquecido de Irán, que Washington sospecha que podrían usarse para desarrollar un arma nuclear.

La administración Trump exige que Teherán destruya o entregue sus reservas de uranio y suspenda el enriquecimiento futuro. Irán se ha mostrado dispuesto a reducir el enriquecimiento de uranio dentro del país y detener las actividades de enriquecimiento durante aproximadamente una década. Estados Unidos exige que se detengan durante 20 años.