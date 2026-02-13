Secretario de Salud de EE.UU. admite adicción a drogas: “Yo aspiraba cocaína sobre tazas de baños”

Durante el podcast del humorista estadounidense Theo Von, el actual Secretario de Salud Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. (RFK), realizó una inédita revelación sobre su problema de adicción de drogas.

En medio de la conversación, mientras se referían a la pandemia mundial por el Covid-19, el político estadounidense aseguró que nunca sintió miedo a contraer la enfermedad.

“No me asustan los gérmenes. Yo solía inhalar cocaína de las tazas de baños”, declaró Kennedy Jr, destacando que en ese momento su era mantener su sobriedad y asistir a las reuniones para recuperarse de su adicción. Agregando, “sé que la adicción me mataría si no la trataba”.