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    Honda Super-ONE: el nuevo mini deportivo eléctrico llega a las calles

    El compacto eléctrico con diseño deportivo y diversión al volante, ya se encuentra a la venta en Japón.

     

    Con su llegada a los concesionarios en Japón, Honda amplió su ofensiva eléctrica con la presentación del nuevo Super-ONE, un compacto EV desarrollado bajo el concepto “e: Dash Booster”, que busca transformar la movilidad cotidiana en una experiencia entretenida y emocional.

    Basado en el N-ONE e:, el nuevo Super-ONE adopta una carrocería más ancha y un chasis específico que le permiten ofrecer una conducción más deportiva sin perder practicidad urbana. La marca japonesa explica que el modelo fue creado para ir más allá de las convenciones tradicionales de los mini vehículos eléctricos, combinando eficiencia, dinamismo y tecnología sensorial.

    Uno de los aspectos más llamativos del modelo es su diseño exterior. Los pasos de rueda ensanchados y las llantas de gran diámetro refuerzan una postura baja y deportiva, mientras que la aerodinámica fue optimizada mediante conductos de aire delanteros y traseros desarrollados específicamente para este vehículo.

    En el interior, Honda apostó por una atmósfera moderna y lúdica. Los asientos deportivos exclusivos incorporan un diseño asimétrico con detalles en azul, mientras que el panel horizontal mejora la visibilidad y favorece la concentración durante la conducción.

    El Super-One también destaca por su bajo peso. Con apenas 1.090 kilos, se posiciona entre los eléctricos más livianos de su categoría. Además, cuenta con una trocha de 1.345 mm y neumáticos anchos que mejoran la estabilidad y el comportamiento en curvas.

    La experiencia de manejo se complementa con cinco modos de conducción, entre ellas Boost, que eleva la potencia desde 47 kW hasta 70 kW para ofrecer aceleraciones más contundentes y una respuesta inmediata del sistema eléctrico.

    Honda también incorporó una transmisión virtual de siete velocidades y un sistema Active Sound Control que reproduce sonidos de motor dentro del habitáculo, simulando las sensaciones de un deportivo tradicional. A esto se suma una iluminación LED interactiva y un tablero digital que cambia de color cuando se activa el modo Boost.

    En términos de autonomía, el Super-ONE ofrece hasta 274 kilómetros por carga bajo ciclo WLTC. Además, admite carga rápida en aproximadamente 30 minutos y carga convencional en cerca de 4,5 horas.

    Otro punto relevante es su capacidad de suministro eléctrico externo. Gracias al sistema Honda Power Supply Connector, el vehículo puede entregar hasta 1.500 W de energía para alimentar electrodomésticos o funcionar como respaldo en emergencias, ampliando así su versatilidad más allá de la conducción diaria.

    Más sobre:NoticiasHondaSuper-OneAutos compactosVehículos eléctricosElectromovilidad

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