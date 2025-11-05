“Soy más famoso que Taylor Swift”: Maduro se burló de la cobertura mediática de EE.UU.
En un congreso chavista, Nicolás Maduro se refirió con sarcasmo a cómo los medios estadounidenses se refieren a él, y aseguró sentirse más famoso que Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny.
El comentario -en tono de burla- se da en un contexto marcado por las tensiones entre Caracas y Washington, por la creciente presencia militar de Estados Unidos en Venezuela.
