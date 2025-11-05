OFERTA ELECCIONES $990
“Soy más famoso que Taylor Swift”: Maduro se burló de la cobertura mediática de EE.UU.

En un congreso chavista, Nicolás Maduro se refirió con sarcasmo a cómo los medios estadounidenses se refieren a él, y aseguró sentirse más famoso que Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny.

Paula Morales 
Paula Morales

El comentario -en tono de burla- se da en un contexto marcado por las tensiones entre Caracas y Washington, por la creciente presencia militar de Estados Unidos en Venezuela.

A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Borussia Dortmund por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Barcelona por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Villarreal por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Chelsea por la Champions League en TV y streaming

