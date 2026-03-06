SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Supersemana de conciertos: los detalles del show de ACDC y del Lollapalooza

    Este 11 y 15 de marzo, AC/DC volverá al país después de 30 años, en uno de los retornos más esperados en la cartelera nacional de recitales. Los conciertos serán en el Parque Estadio Nacional. Sólo días después, del 13 al 15 de marzo, Lollapalooza vuelve a su origen, el Parque O'Higgins, con un cartel que va de Sabrina Carpenter a Deftones. Revisa aquí los detalles de ambos eventos en Viernes de Culto a cargo de Francisco Aravena y Claudio Vergara.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Viernes de CultoDesde la RedacciónLollapaloozaParque O'higginsACDC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas

    Ministro Montes lamenta quiebre en traspaso de mando y apunta al gobierno entrante por “romper” el diálogo

    José Ignacio Palma, el “ghostwriter” de José Antonio Kast

    El último test de gobernabilidad de Boric: encabeza cónclave con varias bajas y disputas entre los partidos

    Descifra 8M: Solo 28% cree que con Boric se avanzó en oportunidades de empleo para las mujeres, mientras 48% dice que Kast sí lo hará

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los días y horarios del operativo gratuito de vacunación en el Metro de Santiago

    Los días y horarios del operativo gratuito de vacunación en el Metro de Santiago

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas
    Chile

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas

    Ministro Montes lamenta quiebre en traspaso de mando y apunta al gobierno entrante por “romper” el diálogo

    José Ignacio Palma, el “ghostwriter” de José Antonio Kast

    Economía de Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero y la desocupación subió a 4,4%
    Negocios

    Economía de Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero y la desocupación subió a 4,4%

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026
    Tendencias

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    Reparos a la ley SADP, violencia en los estadios y Coquimbo Unido: así fue la cumbre entre el fútbol y Natalia Duco
    El Deportivo

    Reparos a la ley SADP, violencia en los estadios y Coquimbo Unido: así fue la cumbre entre el fútbol y Natalia Duco

    UEFA sanciona al Real Madrid y le amenaza con el cierre de una parte del estadio Bernabéu

    Unión La Calera celebra otra vez en el TAS: cementeros le ganan millonaria demanda a Williams Alarcón

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”
    Cultura y entretención

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Los ejes de ¡La Novia!, la audaz reinvención del clásico monstruo del cine que divide a la crítica

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico
    Mundo

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana