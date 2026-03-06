Supersemana de conciertos: los detalles del show de ACDC y del Lollapalooza
Este 11 y 15 de marzo, AC/DC volverá al país después de 30 años, en uno de los retornos más esperados en la cartelera nacional de recitales. Los conciertos serán en el Parque Estadio Nacional. Sólo días después, del 13 al 15 de marzo, Lollapalooza vuelve a su origen, el Parque O'Higgins, con un cartel que va de Sabrina Carpenter a Deftones. Revisa aquí los detalles de ambos eventos en Viernes de Culto a cargo de Francisco Aravena y Claudio Vergara.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.