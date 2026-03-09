Tironi: “Es mejor enterrar la frase del gobierno de emergencia” y “Boric comenzó a gobernar el 4S”
El sociólogo y analista político Eugenio Tironi abordó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, las figuras del Presidente Gabriel Boric y del presidente electo José Antonio Kast, luego que ambos se reunieran en La Moneda previo al traspaso de mando. En esa línea, calificó como un "alivio para todos" que bajaran la tensión político y valoró que "la opinión pública forzara" esto.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.