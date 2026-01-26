SUSCRÍBETE POR $1100
    Tormenta invernal en Estados Unidos deja al menos 11 fallecidos y cerca de 900 mil hogares sin electricidad

    Durante estos días se ha reportado una gran tormenta de nieve en diversos estados de EE.UU. lo que ha afectado más de la mitad de la población. Cancelación y retrasos en los vuelos, muertes por hipotermia y cortes en el suministro de eléctrico son algunos de los estragos que ha causado el fenómeno climático.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Un intenso fenómeno meteorológico de fuertes nevadas, granizos y lluvias ha azotado diversas zonas del centro y sur de Estados Unidos, afectando a unos 180 millones de habitantes, más de la mitad de la población. Los expertos lo han calificado como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en el país.

    Según las autoridades, al menos once personas han fallecidos producto de las condiciones meteorológicas que se han registrado en los últimos días. Además, las heladas provocaron cortes en el suministro eléctrico durante este domingo, dejando a más de 870 mil hogares sin luz.

    El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, señaló que se reportan más de 11 mil cancelaciones de vuelos y 17 mil retrasos, siendo uno de los momentos más complejos para los aeropuertos estadounidenses desde la pandemia.

    El evento climático mantiene en alerta a más de 20 estados y en Washington ya se decretó estado de emergencia por la acumulación de entre 15 y 40 centímetros de nieve y, que se espera continúe durante la jornada de este lunes.

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Cambio de hora: ¿Cuándo será la primera modificación de 2026?

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    Rating del domingo 25 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

