Tormenta invernal en Estados Unidos deja al menos 11 fallecidos y cerca de 900 mil hogares sin electricidad

Un intenso fenómeno meteorológico de fuertes nevadas, granizos y lluvias ha azotado diversas zonas del centro y sur de Estados Unidos, afectando a unos 180 millones de habitantes, más de la mitad de la población. Los expertos lo han calificado como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en el país.

Según las autoridades, al menos once personas han fallecidos producto de las condiciones meteorológicas que se han registrado en los últimos días. Además, las heladas provocaron cortes en el suministro eléctrico durante este domingo, dejando a más de 870 mil hogares sin luz.

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, señaló que se reportan más de 11 mil cancelaciones de vuelos y 17 mil retrasos, siendo uno de los momentos más complejos para los aeropuertos estadounidenses desde la pandemia.

El evento climático mantiene en alerta a más de 20 estados y en Washington ya se decretó estado de emergencia por la acumulación de entre 15 y 40 centímetros de nieve y, que se espera continúe durante la jornada de este lunes.