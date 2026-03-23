Tragedia en Colombia: Avión militar se estrella al despegar con 80 personas a bordo
El accidente ocurrió en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, que limita con Perú.
El accidente involucró a un avión C-130 Hércules, donde 80 militares iban a bordo.
De momento, se desconoce el número de fallecidos, pero el Ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, envió condolencias a las familias de los afectados.
“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública”, escribió Sánchez en X.
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