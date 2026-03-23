Tragedia en Colombia: Avión militar se estrella al despegar con 80 personas a bordo

El accidente involucró a un avión C-130 Hércules, donde 80 militares iban a bordo.

De momento, se desconoce el número de fallecidos, pero el Ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, envió condolencias a las familias de los afectados.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública”, escribió Sánchez en X.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.



Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026

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