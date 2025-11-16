OFERTA ELECCIONES $990
    Tres miradas para una elección: el análisis de Paula Walker, Roberto Munita y Pablo Ortúzar

    El porcentaje que debería sacar Jeannette Jara, las asperezas entre las "tres derechas", las redes sociales y las nuevas formas de comunicación durante las campañas. Esos fueron parte de los temas que conversaron Paula Walker, directora de Origen Consultora; Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello y Pablo Ortúzar, antropólogo y columnista de La Tercera.

    Alonso Vatel
     
    Paula Morales
    Carabineros reporta que ya se han realizado más de 335 trámites en Comisaría Virtual para excusarse de votar

    Ministro Muñoz informa que el transporte opera con normalidad y registra alzas de demanda durante las elecciones

    Gobierno destaca normalidad en jornada electoral y alto despliegue logístico dentro y fuera del país

    Inseguridad, polarización e inmigración irregular: lo que destaca la prensa sudamericana de las elecciones en Chile

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El lado B de los candidatos: cuáles son sus mascotas, sus autos y qué club de fútbol apoyan

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    Alertan altas temperaturas para seis regiones: termómetros superarían los 30 grados en algunas zonas el lunes

    Ministro Muñoz informa que el transporte opera con normalidad y registra alzas de demanda durante las elecciones

    Gobierno destaca normalidad en jornada electoral y alto despliegue logístico dentro y fuera del país

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”
    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Del arco de Colo Colo a celebrar como dirigente: el club de Agustín Orión logra el ascenso a la B de Argentina

    ¿Se aleja de la Roja? La declaración clave de Manuel Pellegrini en días cruciales para su permanencia en el Betis

    La ausencia de Cristiano Ronaldo no importó: Portugal aplasta a Armenia y clasifica al Mundial 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Michel Wieviorka: “Los atentados de 2015 aceleraron el giro a la derecha de la sociedad francesa”

    Maduro ordena una “vigilia permanente” ante los ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

    Marcha de la Generación Z en Ciudad de México termina con disturbios frente al Palacio Nacional

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena