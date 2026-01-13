App Cenco Malls suma funcionalidad para acumular Puntos Cencosud y acceder a productos, servicios y experiencias

Cenco Malls continúa fortaleciendo la experiencia de quienes visitan sus centros comerciales, incorporando en la App Cenco Malls una nueva funcionalidad que permite escanear boletas de compras presenciales para acumular Puntos Cencosud y, adicionalmente, participar por distintos premios.

A través de esta opción, los clientes pueden escanear sus boletas de compras presenciales y acumular Puntos Cencosud: 1 punto por cada $500, válido para boletas desde $500 .

La acumulación se realiza a través de la App Cenco Malls, mediante la funcionalidad de escaneo de boletas, y los puntos pueden canjearse dentro del ecosistema de beneficios de Puntos Cencosud por una amplia variedad de experiencias, productos y servicios, entre ellos para pagar el estacionamiento en los centros comerciales de Cenco Malls, entre otros usos.

Este nuevo beneficio se integra a las distintas funcionalidades que ofrece la App Cenco Malls para acompañar la experiencia de visita de cada cliente, entre las que se encuentran la búsqueda de tiendas y servicios, el acceso a descuentos exclusivos y la gestión del pago de estacionamientos.

El escaneo de boletas a través de la App contempla distintos sorteos y premios asociados. Durante enero y febrero de 2026, los usuarios que escaneen boletas de compras presenciales por montos iguales o superiores a $10.000 podrán participar en el sorteo de tres viajes para dos personas, todo incluido, a Tayrona, en Santa Marta, Colombia. Las boletas podrán escanearse hasta el 15 de febrero de 2026 y el sorteo se realizará el 18 de febrero de 2026.

La App Cenco Malls está disponible en los 13 centros comerciales de Cenco Malls, tanto en Santiago como en regiones, y puede descargarse de forma gratuita desde App Store y Google Play. En los próximos meses, el beneficio continuará incorporando nuevos premios que seguirán enriqueciendo la experiencia de los clientes.

Con iniciativas como esta, Cenco Malls continúa desarrollando soluciones que buscan enriquecer la experiencia de sus clientes, integrando servicios y beneficios que acompañan cada visita a sus centros comerciales, en línea con su propósito de liderar la generación de espacios y experiencias para un mundo mejor.