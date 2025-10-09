Cenco Florida realizó una nueva edición del Campeonato Interescolar de tenis de mesa y básquetbol 2025

Este torneo, ya consolidado como una tradición deportiva, reafirma el propósito de Cenco Malls de liderar la generación de espacios y experiencias para un mundo mejor, a través de una gestión unificada para transformar sus centros comerciales en espacios activos de encuentro, en torno al deporte, la vida saludable y el bienestar de sus comunidades.

Durante dos jornadas, el pasado sábado 27 y domingo 28 de septiembre, la plaza central de Cenco Florida se convirtió en un verdadero escenario deportivo, donde los jóvenes compitieron en disciplinas como básquetbol 3x3 y tenis de mesa, acompañados por sus familias, docentes y la comunidad local, quienes dieron vida a una experiencia única dentro del centro comercial.

“Como Cenco Malls, nos impulsa generar espacios que potencien el bienestar entre la comunidad. Este campeonato no solo fomenta hábitos saludables, también permite fortalecer vínculos y consolidar a Cenco Florida como un punto de encuentro para todos” señaló Macarena Bassaletti, Gerente Regional de Marketing, Experiencia y Sostenibilidad.

Este campeonato es fruto de la alianza público-privada impulsada junto a la Corporación Municipal de La Florida, reflejando la importancia del trabajo colaborativo con las comunidades locales.

Para Cenco Malls, el desarrollo de iniciativas de vinculación comunitaria como esta constituye un eje fundamental de su relación con los diferentes actores en los territorios donde está presente, promoviendo la integración, el sentido de pertenencia y el bienestar común. De esta forma, Cenco Florida reafirma su rol social y comunitario, abriendo sus puertas al deporte, la cultura y la integración, y consolidando su vínculo con los vecinos y las familias de La Florida.