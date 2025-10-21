SUSCRÍBETE
La Tercera
Decathlon llega al corazón de Santiago y reafirma su conexión con el público local

La firma francesa, especializada en artículos deportivos, se instala con su tienda 14° en el centro de la ciudad, ubicada en el Mall Vivo Imperio de Santiago Centro.

 

Instalarse en el centro neurálgico de la ciudad es siempre una buena estrategia. No solo por la ubicación y las facilidades que ofrece a los usuarios, sino también por la cercanía que logra una marca al convivir con el pulso urbano. Y fue precisamente esa la motivación de Decathlon para abrir su tienda número 14 en Chile, ubicada en el Mall Vivo Imperio, a pocas cuadras de la Plaza de Armas.

La firma francesa multiespecialista en deporte refuerza así su presencia nacional con una apuesta inédita: su primera tienda en pleno centro de la capital, un punto donde miles de personas transitan, trabajan, estudian o viven a diario. “Llegar al centro de Santiago es un paso gigante. Nos permite acercar aún más el deporte a los chilenos, ofreciendo una propuesta conveniente y completa justo donde está la acción. Queremos que las personas sientan que el centro también es deporte, y que en Decathlon encontrarán un espacio pensado para ellos”, planteó Jon Hernáez, CEO de Decathlon Chile.

El nuevo espacio —ubicado en el nivel 3 del Mall Vivo Imperio (Huérfanos 830, a pasos del Teatro Municipal)— abrió sus puertas el 2 de octubre y funciona de 10:00 a 20:30 horas. Con 850 m² dedicados al deporte, la tienda reúne artículos para más de 65 disciplinas, entre ellas running, fitness, hiking y natación.

Pero su propuesta va más allá de la oferta deportiva. Además del vestuario y equipamiento técnico, la tienda incluye un taller de personalización donde los clientes pueden estampar o ajustar sus prendas, un punto de retiro web para compras realizadas en Decathlon.cl, y un sistema de entregas rápidas vía Uber Eats, que amplía su cobertura en la capital.

“Más que solo una tienda, este nuevo espacio es una invitación a vivir la experiencia Decathlon: aquí encontrarán productos para todos los niveles, el asesoramiento experto de nuestros colaboradores en distintas disciplinas y una experiencia omnicanal que conecta de forma fluida lo físico con lo digital”, agregó Franco Donoso, director del nuevo local.

Con esta apertura, Decathlon consolida su red nacional —ya compuesta por 14 tiendas físicas— junto a su plataforma Decathlon.cl y la App Decathlon, reforzando su compromiso con acercar el deporte a todo Chile.

Presentado por Decathlon

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

