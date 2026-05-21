Dormir mejor empieza por elegir un buen pañal

Que levante la mano la mamá que nunca se despertó de madrugada porque el pañal de su guagua se pasó. Probablemente son pocas. Y así lo confirma un reciente estudio realizado a 309 madres chilenas, que reveló altos niveles de insatisfacción con el rendimiento de los pañales. La mayoría reportó problemas recurrentes de filtraciones, irritaciones en la piel y protección inadecuada, situaciones que terminan afectando no solo el bienestar de las guaguas, sino también el descanso y la calidad de vida de toda la familia.

Los hallazgos más preocupantes del estudio se concentran en la protección nocturna: un 58% de las madres chilenas aseguró haber experimentado filtraciones de orina durante la noche con su marca actual de pañal; 1 de cada 3 enfrenta este problema al menos una vez al mes y un 15% dice vivirlo semanalmente o incluso a diario. Quizás lo más alarmante es que un 14% reportó que su bebé se había enfermado debido a problemas asociados al pañal.

Yassna Kiessling, co fundadora de Casa Pediatra, lo ha visto muchas veces en consulta. “El pañal es fundamental, porque la piel de los bebés es muy inmadura, lo que la hace mucho más sensible a un montón de irritantes. Además, la zona del pañal está expuesta a un microclima que es muy adverso, a la exposición a orina, deposiciones, calor, humedad constante, por eso es tan importante que el pañal sea súper absorbente, que mantenga la zona seca, que proteja la barrera de la piel”, explica.

Eso también impacta directamente en el sueño. El problema es que esto no tiene que ver solamente con el descanso. “Un mal dormir afecta en el desarrollo físico, emocional, y en el estímulo del sistema inmune. El sueño influye directamente en el crecimiento”, agrega la pediatra.

Y a eso se suma que las noches interrumpidas no afectan solo a las guaguas. “Una familia y una mamá descansada, en el fondo, va a tener después al día siguiente mucha más ganas, fuerzas y energías para hacerse cargo de todo lo que conlleva una tarea con niños: despertarse, darles el desayuno, llevarlos al colegio y, además, muchas veces trabajar”, dice Luz María Grez, co fundadora de Casa Pediatra. Porque, al final, cuando una guagua duerme mal, rara vez duerme mal sola. “Cuando el niño duerme bien, la mamá duerme bien. Creemos que eso es súper importante”, agrega.

En eso justamente se centraron para el lanzamiento de Pampers Protección Insuperable, la nueva línea premium de la marca presentada esta semana en Chile, primer país de Latinoamérica en recibir esta tecnología. “Estamos súper orgullosos, porque estamos trayendo la mejor tecnología a la región, primero a Chile, en un pañal que es realmente superior”, dice Loreto Edwards, directora de marketing de P&G.

Según explica, el nuevo pañal busca responder a una situación que muchas familias han terminado normalizando. “Entendimos a las familias chilenas y nos dimos cuenta de que está normalizado el que una guagüita se despierte en la noche por un pañal mojado. Y eso no tiene por qué ser así”.

La ejecutiva destaca que la innovación apunta a una absorción más rápida y una mayor protección de la piel. “Aguanta toda la noche pero sin irritar la para la piel de la guagüita. Y también sirve para el día, porque va a absorber el pipí mucho más rápido, y su piel va a estar cuidada para que, al final, esté más cómoda y pueda jugar todo el día y así desarrollar su máximo potencial”.