SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    Dormir mejor empieza por elegir un buen pañal

    Cambiar pañales a mitad de la noche, despertarse porque la ropa de cama terminó mojada o lidiar con irritaciones en la piel son escenas comunes cuando hay guaguas. Pensando justamente en esas noches interrumpidas y en cómo afectan al desarrollo de nuestros hijos, es la conversación que Pampers busca abrir con su lanzamiento en Chile de Pampers Protección Insuperable, la nueva línea de la marca. En ese contexto, pediatras explican por qué elegir un buen pañal puede influir mucho más de lo que creemos en el descanso, desarrollo y bienestar de nuestros hijos e hijas.

     
    Dormir mejor empieza por elegir un buen pañal rawpixel.com / Teddy

    Que levante la mano la mamá que nunca se despertó de madrugada porque el pañal de su guagua se pasó. Probablemente son pocas. Y así lo confirma un reciente estudio realizado a 309 madres chilenas, que reveló altos niveles de insatisfacción con el rendimiento de los pañales. La mayoría reportó problemas recurrentes de filtraciones, irritaciones en la piel y protección inadecuada, situaciones que terminan afectando no solo el bienestar de las guaguas, sino también el descanso y la calidad de vida de toda la familia.

    Los hallazgos más preocupantes del estudio se concentran en la protección nocturna: un 58% de las madres chilenas aseguró haber experimentado filtraciones de orina durante la noche con su marca actual de pañal; 1 de cada 3 enfrenta este problema al menos una vez al mes y un 15% dice vivirlo semanalmente o incluso a diario. Quizás lo más alarmante es que un 14% reportó que su bebé se había enfermado debido a problemas asociados al pañal.

    Yassna Kiessling, co fundadora de Casa Pediatra, lo ha visto muchas veces en consulta. “El pañal es fundamental, porque la piel de los bebés es muy inmadura, lo que la hace mucho más sensible a un montón de irritantes. Además, la zona del pañal está expuesta a un microclima que es muy adverso, a la exposición a orina, deposiciones, calor, humedad constante, por eso es tan importante que el pañal sea súper absorbente, que mantenga la zona seca, que proteja la barrera de la piel”, explica.

    Eso también impacta directamente en el sueño. El problema es que esto no tiene que ver solamente con el descanso. “Un mal dormir afecta en el desarrollo físico, emocional, y en el estímulo del sistema inmune. El sueño influye directamente en el crecimiento”, agrega la pediatra.

    Y a eso se suma que las noches interrumpidas no afectan solo a las guaguas. “Una familia y una mamá descansada, en el fondo, va a tener después al día siguiente mucha más ganas, fuerzas y energías para hacerse cargo de todo lo que conlleva una tarea con niños: despertarse, darles el desayuno, llevarlos al colegio y, además, muchas veces trabajar”, dice Luz María Grez, co fundadora de Casa Pediatra. Porque, al final, cuando una guagua duerme mal, rara vez duerme mal sola. “Cuando el niño duerme bien, la mamá duerme bien. Creemos que eso es súper importante”, agrega.

    En eso justamente se centraron para el lanzamiento de Pampers Protección Insuperable, la nueva línea premium de la marca presentada esta semana en Chile, primer país de Latinoamérica en recibir esta tecnología. “Estamos súper orgullosos, porque estamos trayendo la mejor tecnología a la región, primero a Chile, en un pañal que es realmente superior”, dice Loreto Edwards, directora de marketing de P&G.

    Según explica, el nuevo pañal busca responder a una situación que muchas familias han terminado normalizando. “Entendimos a las familias chilenas y nos dimos cuenta de que está normalizado el que una guagüita se despierte en la noche por un pañal mojado. Y eso no tiene por qué ser así”.

    La ejecutiva destaca que la innovación apunta a una absorción más rápida y una mayor protección de la piel. “Aguanta toda la noche pero sin irritar la para la piel de la guagüita. Y también sirve para el día, porque va a absorber el pipí mucho más rápido, y su piel va a estar cuidada para que, al final, esté más cómoda y pueda jugar todo el día y así desarrollar su máximo potencial”.

    Más sobre:Pampersbranded-paula

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía

    Quiroz logra salvar el corazón tributario del megaproyecto en la Cámara gracias a un puñado de votos PDG

    Los detalles de la propuesta de seguridad y capacidad estratégica del Estado que entregaron Núñez y Alessandri a Kast

    Diputados de oposición presionan a sus senadores para actuar en bloque y rechazar megaproyecto

    El empoderamiento de Alvarado tras el cambio de gabinete

    Cumbre Putin-Xi: China y Rusia se unen en críticas a EE.UU. y exigen reactivar el diálogo con Irán

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Quiroz logra salvar el corazón tributario del megaproyecto en la Cámara gracias a un puñado de votos PDG
    Chile

    Quiroz logra salvar el corazón tributario del megaproyecto en la Cámara gracias a un puñado de votos PDG

    Los detalles de la propuesta de seguridad y capacidad estratégica del Estado que entregaron Núñez y Alessandri a Kast

    Diputados de oposición presionan a sus senadores para actuar en bloque y rechazar megaproyecto

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía
    Negocios

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía

    Rebaja de impuesto a las empresas, reintegración e invariabilidad tributaria avanzan intactas en la Cámara de Diputados

    Megarreforma: Quiroz sortea con éxito primera valla en la Cámara, pero expertos ven que su muñeca política se pondrá a prueba en el Senado

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google
    Tendencias

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    Parcialmente nublado: así será el tiempo en la Región Metropolitana este miércoles 20 de mayo, según el pronóstico

    Qué tan saludable es la avena, según la evidencia científica

    En vivo: Gremio estira la ventaja sobre Palestino en Porto Alegre, por la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    En vivo: Gremio estira la ventaja sobre Palestino en Porto Alegre, por la Copa Sudamericana

    Coquimbo de América: empate de Nacional con Universitario mete a los piratas en octavos de final de la Copa Libertadores

    O’Higgins cae ante Boston River y está obligado a ganarle a Millonarios en Colombia para avanzar en la Sudamericana

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada
    Tecnología

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    ¿Qué pasó con los marineros de la Esmeralda que sobrevivieron al 21 de mayo?
    Cultura y entretención

    ¿Qué pasó con los marineros de la Esmeralda que sobrevivieron al 21 de mayo?

    Acoso, amenazas y un nuevo número 1 en 2026: Michael Jackson y la historia de Billie Jean

    Una película “con mentalidad televisiva” y Pedro Pascal: las claves de The Mandalorian y Grogu

    Cumbre Putin-Xi: China y Rusia se unen en críticas a EE.UU. y exigen reactivar el diálogo con Irán
    Mundo

    Cumbre Putin-Xi: China y Rusia se unen en críticas a EE.UU. y exigen reactivar el diálogo con Irán

    Irán delimita una “zona de supervisión” marítima en el estrecho de Ormuz

    Aumentan a 14 los muertos, incluidos cuatro niños, por un ataque de Israel en municipio del sur de Líbano

    Datos Paula: más que libros para colorear
    Paula

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Galletas de vainilla y chocolate

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza