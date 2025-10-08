Finde en vivo: SKY Airline y cómo viajar dejó de ser un lujo en este Cyber Monday
En un capítulo especial de Finde en vivo, conversamos con Benjamín Cox, subgerente de ventas de SKY Airline, quien explicó cómo la aerolínea ha logrado acercar los viajes a todos los chilenos con precios accesibles, 45 destinos y una apuesta por la eficiencia digital. Durante esta campaña digital, la compañía potencia además sus "ofertas relámpago", en las que realizan descuentos sobre descuentos.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.