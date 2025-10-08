SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Branded

Finde en vivo: SKY Airline y cómo viajar dejó de ser un lujo en este Cyber Monday

En un capítulo especial de Finde en vivo, conversamos con Benjamín Cox, subgerente de ventas de SKY Airline, quien explicó cómo la aerolínea ha logrado acercar los viajes a todos los chilenos con precios accesibles, 45 destinos y una apuesta por la eficiencia digital. Durante esta campaña digital, la compañía potencia además sus "ofertas relámpago", en las que realizan descuentos sobre descuentos.

Por 
La Tercera
Más sobre:branded-pulsoSKY AirlineVueloCyber MondayViajesTurismoOfertasCaribe

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“No votarán por Jara”: Ximena Rincón confidencia apoyo de personeros de ex Concertación

Fuerte racha de viento volcó una camioneta en Torres del Paine

Nuevo Omoda C7: con el objetivo de que manejar sea puro placer

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina

El cobre no detiene su escalada y alcanza su tercer nivel más alto de la historia

El nuevo round de Kevin contra Los Carniceros: mira el trailer del regreso de Baby Bandito

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina

Rating del martes 7 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 7 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo por su partido amistoso en TV y streaming

Temblor hoy, miércoles 8 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 8 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Detonante del caso contra Jadue: dueño de Best Quality acusado por cohecho accede a suspensión condicional
Chile

Detonante del caso contra Jadue: dueño de Best Quality acusado por cohecho accede a suspensión condicional

Homicidio en Lo Prado: hombre muere tras ser baleado en un paradero

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina

El cobre no detiene su escalada y alcanza su tercer nivel más alto de la historia
Negocios

El cobre no detiene su escalada y alcanza su tercer nivel más alto de la historia

Teck proyecta menor producción de cobre para Quebrada Blanca: 40 mil toneladas menos

Los negocios y contratos que llevaron a Cristiano Ronaldo a ser el primer futbolista billonario, pero Messi acecha

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026
Tendencias

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Arturo Vidal duda de su continuidad: “A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo”
El Deportivo

Arturo Vidal duda de su continuidad: “A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo”

La profunda crisis anímica que golpea a Alexander Zverev: “Carezco de cualquier tipo de fe y confianza en mí mismo”

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

El nuevo round de Kevin contra Los Carniceros: mira el trailer del regreso de Baby Bandito
Cultura y entretención

El nuevo round de Kevin contra Los Carniceros: mira el trailer del regreso de Baby Bandito

Una entrevista inédita a John Lennon revela su temor a ser espiado por el gobierno de Nixon

La prensa internacional se rinde ante Tiny Desk de 31 Minutos y medios mexicanos destacan que “se burló” de Trump

Trump afirma que el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois “deberían estar en la cárcel”
Mundo

Trump afirma que el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois “deberían estar en la cárcel”

El uso del hiyab en el centro del debate en Irán

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi ganan Nobel de Química 2025 por desarrollar estructuras metalorgánicas

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?