Movistar Chile es el único en entregar en sus servicios una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) sin costo adicional

Colaboración con Perplexity para la inclusión digital:

 

En Chile, donde la brecha digital aún limita el acceso al conocimiento, Movistar da un paso innovador: todos sus clientes móviles e Internet Hogar, Dúo y Tríos pueden acceder, sin costo adicional, a Perplexity Pro, una de las IA más avanzadas del mundo. Esta alianza estratégica democratiza el acceso a la tecnología con herramientas que transforman la manera en que las personas resuelven, aprenden y crean.

¿Por qué activar Perplexity Pro?

Perplexity Pro es la versión premium de una IA de última generación, lista para responder preguntas, investigar en la web, resumir textos, generar ideas y ahorrar tiempo en tareas cotidianas. Su motor de búsqueda inteligente responde en lenguaje natural, se basa en fuentes verificadas y ofrece herramientas únicas de productividad.

Beneficios:

  • Respuestas rápidas con análisis avanzado
  • Acceso ilimitado a consultas
  • Integración con apps profesionales
  • Generación de imágenes
  • Ahorro estimado de hasta $200.000 anuales (Valor de Perplexity Pro si lo contrataras directamente)

Activarla es simple: obtén tu código en la App Mi Movistar o en la Sucursal Virtual de movistar.cl, actívalo, crea tu cuenta y comienza a usar Perplexity Pro. Sin letra chica, sin pagos extra ni ingresos de tarjeta de crédito.

Testimonios de liderazgo

“Esta apuesta no es solo tecnológica; es una declaración de principios. Queremos que cada estudiante, emprendedor y profesional acceda a la mejor inteligencia artificial, para aprender, crecer y avanzar. La innovación tiene propósito: mejorar la calidad de vida de las personas”, afirma Rosario Fernández, Directora de Marketing de Movistar Chile.

Ryan Foutty, Vicepresidente de Negocios en Perplexity, comparte: “Estamos emocionados de colaborar con Movistar. Respuestas precisas y confiables son esenciales para millones de decisiones diarias. Movistar, con su compromiso por el aprendizaje y la curiosidad, es un socio natural para ofrecer tecnología valiosa que mejora la vida de todos.”

La tecnología al servicio de todos

Esta iniciativa reafirma el liderazgo y legado innovador de Movistar, transformando la conectividad en una experiencia que libera el potencial de las personas. Más que tecnología, Movistar trabaja para un futuro accesible para todos.

Activa Perplexity Pro y transforma tu día a día. ¡La inteligencia artificial ya es para todos!

Más información APRETA AQUÍ

