Operaciones en Retail: La presión de los costos impulsan nuevos modelos de ejecución con foco en la eficiencia

En el contexto actual del retail chileno, hablar de eficiencia ya no es sinónimo de mejora continua: es una necesidad en las operaciones. Con la inflación, los cambios en los hábitos de consumo y los mayores costos operativos en el punto de venta, muchas marcas enfrentan una pregunta clave: ¿Cómo compatibilizar cobertura, control y flexibilidad sin saturar el presupuesto ni perder venta?

La respuesta ya no pasa solo por tener más colaboradores o aumentar la dotación. Hoy el foco está en organizar mejor los equipos, usar herramientas que entreguen visibilidad en tiempo real y adoptar esquemas flexibles que respondan a una operación cada vez más exigente.

Frente a este desafiante escenario, desde hace más de dos años ECR GROUP®, marca registrada bajo la cual un conjunto de empresas asociadas, promueven y publicitan, la entrega de Servicios y Soluciones especializadas de Outsourcing, está operando con un servicio innovador llamado FLOW. Este consiste en un modelo de reposición por hora, que aumenta la eficiencia en la ejecución, concentrando las necesidades de varios clientes, combinando control, flexibilidad y por sobre todo, foco comercial.

Outsourcing flexible

FLOW también permite ajustar la cobertura según necesidad, con presencia efectiva en sala y sin costos fijos innecesarios. Además, entrega visualización en línea de tareas realizadas, con registro fotográfico y geolocalización, lo que permite tomar decisiones operativas y comerciales con información confiable.

“Hoy más de 500 locales a nivel nacional ya están operando bajo este modelo, y los resultados muestran una ejecución más eficiente, mejor control de recursos y una optimización del presupuesto comercial, pero lo más importante, aumento en las ventas”, recalca Mauricio Goldminc, Gerente Comercial y Marketing Corporativo de ECR GROUP®.

De esta manera, la iniciativa responde adecuadamente a la necesidad de reducir costos con un modelo adaptable, medible y enfocado en eficiencia con una ejecución más conectada con los objetivos comerciales. Asimismo, el nuevo servicio integra la gestión operativa, comercial y de RRHH en una sola plataforma, lo que permite una supervisión directa y permanente del trabajo en terreno.

“El escenario actual exige cambios. Los costos no bajarán y la presión por resultados seguirá creciendo. Lo que queda es anticiparse, buscar nuevos esquemas y adoptar soluciones que permitan hacer más con menos, sin perder efectividad ni control”, concluye Goldminc.

Con FLOW, ECR GROUP® no solo entrega un modelo operativo flexible, sino que redefine la manera en que las marcas pueden abordar sus operaciones en el punto de venta. Este servicio se convierte en un verdadero aliado estratégico para enfrentar la presión de costos y las demandas del retail moderno. La combinación de tecnología, adaptabilidad y foco comercial lo transforma en una solución de alto impacto para empresas que buscan resultados concretos.

ECR GROUP® entiende que cada cliente tiene necesidades únicas, y por eso diseñamos soluciones a la medida que generan valor real.