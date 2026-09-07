Personas mayores lideran confianza en pagos online, pero un 55% es vulnerable a ciberestafas

Para continuar contribuyendo a la adopción digital de personas mayores, WOM creó el programa WOM Vecino, con el propósito de entregarles herramientas que les permitan desenvolverse con plena autonomía.

Lejos del mito de que los adultos mayores temen o evitan el mundo digital, el estudio “País Conectado”, elaborado por WOM y Cadem, revela una alta adopción tecnológica en las personas mayores sobre los 60 años. De hecho, este grupo lidera la valoración del uso de tecnología: el 75% de los encuestados de este segmento afirma que las aplicaciones móviles le ayudan a ahorrar tiempo en su vida diaria, alcanzando el porcentaje más alto de la muestra, superando al promedio nacional (61%) e incluso a los jóvenes de 18 a 29 años (55%).

Este ahorro de tiempo también se traduce en una mejora directa de su bienestar general. Un 52% de las personas de entre 61 y 80 años asegura que las aplicaciones han mejorado su calidad de vida, en contraste con el 37% de los jóvenes de entre 18 a 29 años y el 48% del promedio nacional. Además, el 80% de los adultos mayores ya ha reemplazado actividades tradicionalmente presenciales por el uso de herramientas virtuales.

Uno de los hallazgos más reveladores del estudio se da en el ámbito económico. Un 77% de las personas de 61 a 80 años declaró sentirse muy confiado o confiado al realizar pagos o transferencias a través de aplicaciones móviles, superando el promedio nacional (74%) y situándose por sobre los jóvenes de 18 a 29 años (72%) y los de 30 a 45 años (70%).

Sin embargo, esta elevada confianza financiera tiene un contraste frente a eventuales fraudes digitales. El estudio expone que el 40% de los adultos mayores o algún miembro de su entorno más cercano, ha sido víctima o blanco de un ataque cibernético o intento de estafa en el último año. Esta cifra se traduce principalmente en la recepción de enlaces fraudulentos: un 85% asegura haber recibido algún mensaje con enlaces sospechosos (vía SMS, correo electrónico o redes sociales) en el último mes.

WOM Vecino: digitalizando personas mayores de Arica a Punta Arenas

Para continuar contribuyendo a la adopción digital de personas mayores, WOM creó el programa WOM Vecino, un programa de alfabetización digital dirigido a la tercera edad, con el propósito de entregarles habilidades y herramientas concretas que les permitan desenvolverse con plena autonomía y resguardar su seguridad frente a ciberamenazas.

Los talleres, que ya han beneficiado a más de 100 adultos mayores en el país en sólo un mes, consisten en sesiones presenciales de capacitación donde se abordan tareas cotidianas como el uso de internet, el envío de mensajes y videollamadas por WhatsApp, y el uso seguro de redes sociales. También se aborda la ciberseguridad, enseñándoles cómo identificar los enlaces sospechosos de SMS y proteger sus cuentas de accesos no autorizados. Las capacitaciones son realizadas por los propios colaboradores de la compañía en más de 30 sucursales a nivel nacional.

“Los resultados derriban definitivamente el mito de que las personas mayores están ajenas al mundo digital. Es por esto que en WOM redoblamos nuestro compromiso con la inclusión a través de WOM Vecino, entregando capacidades digitales para que las personas mayores puedan reconocer posibles fraudes cibernéticos, ganen autonomía real y usando la tecnología como una aliada que realmente les facilite la vida cotidiana”, explica Valeria Andía, Gerente de Sostenibilidad de WOM.

Para dar continuidad y apoyo al aprendizaje fuera del aula presencial, WOM también diseñó la “Colección de Alfabetización Digital WOM Vecino”, un set de cuatro guías prácticas: “Internet desde Cero”, “WhatsApp desde Cero”, “RRSS para Conectarnos” y “CiberSeguridad para Estar Protegidos”.

Además, la compañía está dictando estas capacitaciones en alianza con municipalidades de distintas regiones para llevar los talleres a centros vecinales, tal como ocurre con el trabajo conjunto que realiza actualmente con la Municipalidad de San Miguel.

“Nuestro compromiso no está solo en desplegar antenas, sino también conectar a las personas mayores a través de este espacio de aprendizaje. WOM Vecino es una expresión concreta de ese compromiso y por ello como compañía, estamos impulsando este programa de habilidades digitales con un enfoque de intergeneracionalidad ya que nuestros colaboradores, en su mayoría nativos digitales, son quienes dictan los talleres”, concluyó Valeria Andía.