”África mía”
SEÑOR DIRECTOR:
El viaje de un variopinto grupo de honorables parlamentarios a Tanzania, a una asamblea que parece salida del sombrero de un mago, nos hizo recordar a mi mujer y a mí, a propósito de África, el excelente y premiado largometraje “África mía”, que se desarrolla en Kenia (al norte y muy cerca de Tanzania) dirigido por Sydney Pollack, con unos maravillosos Meryl Streep y Robert Redford en los protagónicos, y decidimos verlo nuevamente ...¡Qué gran película, qué bellos paisajes! Gracias, respetados honorables, por habernos propiciado tan grato recuerdo...con esto, me quedo más tranquilo pensando que tuve algún retorno en caso de que parte de los impuestos que rigurosamente pago hayan sido despilfarrados en este viaje.
Juan Luis Hernández Viera
Ingeniero civil
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