Ausencia intencional

EÑOR DIRECTOR:

La ausencia del Partido Comunista y del Frente Amplio en la proclamación del presidente electo por parte del Tricel refleja una actitud negativa frente a la decisión soberana expresada en las urnas, precisamente en el marco de un acto de sentido republicano.

Si bien las razones esgrimidas para no asistir a la ceremonia difieren entre ambos partidos, en los dos casos se observa la intención de realizar un punto político y de marcar anticipadamente el estilo de oposición que pretenden ejercer. A ello se suma el llamado del Partido Comunista a la movilización social contra el futuro gobierno del Presidente Kast, lo que evidencia un cuestionamiento a la decisión democrática, recurriendo a mecanismos que trascienden el voto ciudadano.

Tras dejar el gobierno, cabría esperar de los partidos del actual oficialismo un proceso de reflexión profundo y una disposición más constructiva, especialmente considerando la magnitud de la derrota electoral. Para la solidez de nuestra democracia resulta fundamental contar con una oposición leal, comprometida no solo con sus convicciones, sino también con los intereses del país.

Daniel Burgos Bravo