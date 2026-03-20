CAE: Responsabilidad y justicia

SEÑOR DIRECTOR:

Como beneficiaria del CAE y con mis cuotas al día, considero justo que el actual gobierno vuelva a poner sobre la mesa la situación de los deudores de este crédito.

Hoy son más de 1,2 millones las personas endeudadas por CAE, y muchas de ellas cuentan con una situación laboral que les permitiría pagar. Por eso, el debate no puede limitarse solo a las fallas del sistema, sino también a la responsabilidad de quienes, pudiendo cumplir, simplemente no lo hacen.

No es casual que la morosidad haya aumentado con fuerza entre 2021 y 2025. Influyeron, sin duda, señales políticas equivocadas: por una parte, las escasas consecuencias del no pago tras medidas como “Chao Dicom” y, por otra, la promesa de campaña del expresidente Boric de condonar el CAE. Cuando desde la política se instala la idea de que las obligaciones pueden desaparecer, se debilita la cultura del cumplimiento y se castiga, una vez más, a quienes sí actúan con responsabilidad.

Las cifras lo reflejan con claridad. Según Comisión Ingresa, las garantías ejecutadas de egresados del CAE pasaron de 28% en diciembre de 2021 a 53% en diciembre de 2025, es decir, 423 mil personas. Durante el gobierno del ex Presidente Piñera el alza fue de 13 puntos; durante el del ex Presidente Boric, de 25 puntos.

Por eso, el llamado del Presidente Kast a que quienes pueden pagar se pongan al día no solo es razonable, sino necesario. En tiempos en que Chile enfrenta urgencias tan graves como la inseguridad, las listas de espera en salud y la crisis de aprendizaje en la educación escolar, el país necesita responsabilidad, seriedad y sentido de justicia.

Macarena Bravo

Cientista Político

Magíster en Políticas Educativas