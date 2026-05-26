Caída del PIB y Pymes

SEÑOR DIRECTOR:

La caída del PIB en el primer trimestre es más que una cifra: es una alerta sobre la capacidad de Chile para crecer y generar oportunidades.

Cuando la economía se enfría, las pymes y los emprendedores suelen ser los primeros en sentirlo: venden menos, postergan inversiones y enfrentan mayores dificultades para financiarse. Pero también son ellos quienes pueden empujar una recuperación más rápida si cuentan con mejores condiciones.

Hablar de crecimiento es hablar de simplificar trámites, abrir mercados, mejorar el acceso a redes y fortalecer las capacidades de quienes emprenden. Las pymes no pueden estar al margen de la agenda económica; deben estar al centro.

Si Chile quiere volver a crecer, debe mirar con más decisión a quienes todos los días arriesgan, crean empleo y sostienen la economía desde sus territorios.

Rosario Hevia

Directora ejecutiva de ChileConverge