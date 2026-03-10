Cuando el arte es trending topic

SEÑOR DIRECTOR:

La reciente polémica generada por declaraciones del actor Timothée Chalamet, quien sugirió que disciplinas como la ópera o el ballet se mantienen vivas aunque “a nadie le importen”, ha provocado una reacción inmediata del mundo cultural. Teatros, compañías y artistas han salido a recordar que estas artes no sólo siguen vigentes, sino que continúan convocando audiencias en distintos lugares del mundo.

Más allá de la frase y de la controversia propia de las redes sociales, el episodio abre una pregunta más profunda: ¿cuánto estamos realmente dispuestos, como sociedad, a sostener el valor de la cultura y las artes escénicas?

Los teatros y espacios culturales no solo cumplen un rol estético. Son lugares donde se construye identidad, pensamiento crítico y comunidad. Espacios que conectan a las personas con ideas, emociones y experiencias compartidas. Cuando estas instituciones logran ser parte activa de la vida de una sociedad, dejan de ser percibidas como algo distante o reservado para unos pocos.

Tal vez la polémica sirva, entonces, como una oportunidad para más allá del comentario puntual preguntarnos qué estamos haciendo como país - y ciudadanos- para que el arte y la cultura no aparezcan cuando surge una controversia, sino que formen parte de una conversación permanente.

Porque si algo demuestra este debate es que el valor de las artes sigue despertando pasiones, pero la verdadera pregunta sigue siendo otra: cuánto valoramos, de verdad, el arte en la vida pública y privada.

Gonzalo Larenas

Director ejecutivo

Fundación Teatro del Lago