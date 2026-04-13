Desempleo y empleabilidad

SEÑOR DIRECTOR:

El debate suele centrarse en el desempleo, pero en Chile el desafío es más profundo, a la falta de trabajo se suma la falta de empleabilidad.

Conviven vacantes sin cubrir con personas que no logran insertarse. No es solo acceso al empleo, es una brecha de habilidades, el mercado laboral cambió con rapidez, mientras la formación sigue rezagada.

Sin aprendizaje continuo, pertinente, flexible y apoyado en tecnología, que permita compatibilizar estudio, trabajo y vida personal, seguiremos diagnosticando mal el problema. Porque no basta con crear empleo, el desafío es que las personas puedan acceder a él.

María José Gutiérrez Correa

Directora ejecutiva Grupo Enovus