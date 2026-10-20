Diseño de la megarreforma

SEÑOR DIRECTOR:

La legislación tributaria es compleja. En un intento por explicar en forma simple la aplicación de la denominada restitución, Francisco Saffie en su columna se centra en la restricción establecida en el artículo 52 de la Ley de la Renta (la tasa máxima de Impuesto Global Complementario no podrá exceder de 44,45%), pero omite el mecanismo establecido en el artículo 56 Nº 4 de la misma Ley para hacer aplicable la restricción.

El mecanismo es simple. Si su tasa de Impuesto Global Complementario supera el 35% (que en combinación con la restitución implica una tasa de superior al 44,45%) la Ley le otorga un crédito especial de 5%.

Como señala el señor Saffie, la Ley de Reconstrucción no derogó la restricción, pero omite que la Ley mantiene transitoriamente vigente el mecanismo para hacerla efectiva.

Utilizando el mismo ejemplo. Dos socias de una misma empresa reciben en 2028 el mismo dividendo de 100 (la verdad es que no reciben 100, reciben 76 en dinero y 24 en crédito). La primera tributa al 35%, por lo que de los 100 que recibe debe pagar 35 menos 24 de crédito, esto es 11 y debe “restituir” 4,8. En definitiva recibe líquido 60,2. La segunda tributa el 40%, por lo que de los 100 que recibe debe pagar 40 menos 24, esto es 16 y debe restituir los mismos 4,8, pero tiene un crédito de 5. En definitiva, recibe líquido los mismos 60,2.

La importancia no está en el límite, sino en el mecanismo establecido en la Ley para aplicarlo.

Por otra parte, extraña la comparación entre la tributación de los dividendos y de las rentas del trabajo, ya que fue la propia reforma de Bachelet de 2014, de la cual el formó parte, la que estableció una tributación más gravosa a los dividendos. La Ley de Reconstrucción viene, justamente, a corregir la distorsión.

Rafael Cruzat D.

Abogado