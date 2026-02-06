El diálogo en la educación superior

SEÑOR DIRECTOR:

La educación superior comprende el sistema universitario y el técnico profesional; son cerca de 160 instituciones que incluyen universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y establecimientos de las Fuerzas Armadas y de Orden. Esto representa un número mayor a 1,3 millón de estudiantes. Junto a la docencia, las instituciones universitarias cumplen un rol vital en investigación y trasferencia de conocimiento. Además, todas ellas cumplen un rol clave en la vinculación con las comunidades locales y el país.

Es un sistema complejo, que se organiza en agrupaciones definidas por su procedencia, antigüedad, ubicación dentro del país, etc. Entre ellas se cuentan el Cruch, Cuech, G9, AUR, CUP, Vertebral y otras con fines específicos. Algunas instituciones aportan desde regiones, con las características y dificultades de sus territorios. Sin duda que hay diferencias entre sus integrantes, con aspectos y características propias. Sin embargo, todas reciben estudiantes de diferentes historias y trayectorias educativas, con similares anhelos de formarse y surgir. Todas las instituciones se esfuerzan por aportar en la docencia, creación, innovación y transferencia, con su entrega a la comunidad y al país.

Sin duda, al considerar el sistema de educación superior en su conjunto, se requiere un diálogo permanente entre las instituciones y las autoridades ministeriales para conocer las realidades particulares y avanzar en temas de interés común. Hasta ahora han existido algunas iniciativas gubernamentales, las que han tenido un aporte limitado. Así también se reconoce el aporte de Universia en fomentar este diálogo.

En esta tarea, el Foro de Educación Superior de la Fundación Aequalis, con quince años de historia, puede ser un aporte para aunar voluntades, ofrecer un lugar de encuentro y diálogo, junto con abordar las áreas prioritarias de interés común. Se requiere eliminar barreras y sesgos, construir confianzas y migrar desde la competencia a la colaboración, al apoyo, acompañamiento y conocimiento mutuo.

El desafío es avanzar a una nueva realidad en la educación superior. Una que sea más colaborativa, orientada a apoyar a los estudiantes, a la creación sinérgica de nuevo conocimiento y a un mayor aporte a la comunidad. Es un gran desafío que requiere diálogo y confianza.

Ignacio Sánchez D.

Profesor titular Pontificia Universidad Católica de Chile