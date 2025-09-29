SEÑOR DIRECTOR:

Me resulta curioso ver los resultados de las últimas encuestas presidenciales, considerando que quien lidera no cuenta con un programa de gobierno claro y, en cada intervención, se contradice con versiones anteriores de sí misma. ¿Será que las ideas y lineamientos ya no son lo que prima? ¿Será que hoy la política se reduce a la imagen filtrada de las redes sociales? Si es así, preocupa que estemos dando la preferencia a rostros antes que a proyectos de país.

Rodrigo Plá von Chrismar

Cientista político