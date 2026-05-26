Filosofía y “Magnifica Humanitas”

SEÑOR DIRECTOR:

Magnifica humanitas nos interpela a hacernos preguntas acerca de lo verdadero y a ir en búsqueda de la verdad, para no olvidarnos de lo humano en el contexto de la Inteligencia Artificial. Para ello, la filosofía y las humanidades tienen mucho que aportar. Es el mismo Papa León XIV que, en su texto magisterial, se apoya en autores trascendentales de la historia del pensamiento como Platón, San Agustín, Tomás de Aquino, Hannah Arendt, Tolkien, etc. En tiempos de hoy, conviene tener presente que “la búsqueda de la verdad es un elemento esencial para la democracia, que es en sí misma un instrumento de participación en el bien común” (n.°134).

Ricardo Ramírez Basualdo

Filosofía PUCV