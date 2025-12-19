Fin al CAE, consensos y diálogos

SEÑOR DIRECTOR:

El problema del CAE y sus efectos no previstos se arrastran por 15 años. Distintos gobiernos han intentado abordarlo, y hoy el proyecto FES está en segundo trámite en el Senado.

Hay aspectos que han suscitado acuerdo transversal: eliminar la intermediación de los bancos, mejorar la recaudación a través de la institucionalidad tributaria, y reorganizar el actual stock de deudas educativas, a través de un plan que permitirá acceder a una condonación parcial o total de las deudas educativas a todas las personas que decidan acogerse, de acuerdo a sus contextos y realidades.

Por otra parte, hay dos grandes temas pendientes en la discusión. El primero, es la necesidad de evitar que existan personas que incurran en pagos excesivos por sobre el costo de la carrera. Esto puede abordarse incorporando un límite justo a la retribución, asimilable a una tasa de interés implícita relativamente baja, manteniendo el esquema de pago contingente al ingreso contenido en el proyecto; ello permite que, en la gran mayoría de los casos, las condiciones para las personas sean sustancialmente mejores con FES que con el CAE.

El segundo, es la discusión en torno al copago. Hemos mantenido un diálogo permanente con las agrupaciones de instituciones de educación superior. Recogemos la preocupación por incorporar una mayor apertura al aporte privado de las familias más allá del decil de mayores ingresos y estamos dispuestos a avanzar en esa dirección. Tal como ocurre en todos los casos exitosos de financiamiento contingente al ingreso (Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda), es fundamental compatibilizar la sostenibilidad institucional con la protección del patrimonio fiscal y de las familias.

En síntesis, el debate legislativo ha perfilado consensos transversales, y trazado con claridad aspectos en los que persiste la necesidad de incorporar ajustes. Es de esperar que estos puedan traducirse en acuerdos constructivos para finalizar la tramitación del FES, y poder avanzar así en una reforma largamente esperada por las familias chilenas.

Nicolás Cataldo, Ministro de Educación

Víctor Orellana, Subsecretario de Educación Superior