Justificación de crímenes

Imagen del 6 de noviembre de 2025 de palestinos vistos después de regresar al área destruida de Sheikh Radwan, en el norte de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua

SEÑOR DIRECTOR:

Resulta gravísimo que la Embajada de Israel en Chile reproduzca una publicación del Ejército israelí, que presenta como “terroristas” a 170 periodistas palestinos en Gaza, para justificar su asesinato.

Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas registran más de 200 comunicadores muertos en el marco del asedio israelí desde octubre de 2023. Ambas han denunciado que Israel realiza campañas destinadas a desacreditarlos y criminalizarlos para justificar ataques contra ellos y sus familias.

En una Gaza cerrada a la prensa extranjera, la tarea de documentar la destrucción, el hambre, los desplazamientos y la muerte de civiles ha recaído exclusivamente sobre los hombros de los periodistas palestinos, quienes han roto el cerco informativo a costa de sus propias vidas.

Por eso llamamos a los medios y periodistas chilenos a extremar el rigor, contrastar las fuentes y no reproducir acríticamente la información oficial proporcionada por el gobierno de Israel que ha difundido en reiteradas ocasiones antecedentes falsos o sin respaldo verificable. Los comunicadores no podemos transformarnos en caja de resonancia de propaganda utilizada para encubrir crímenes y justificar la matanza de la población civil palestina.

Faride Zerán, Sergio Campos, María Olivia Monckeberg, Delia Vergara, Mónica González, Rocío Alorda, Amaro Gómez-Pablos, Iván Núñez, Rafael Cavada y Mauricio Weibel

Premios nacionales de Periodismo, presidenta del Colegio de Periodistas, Premio Rey de España, conductores de noticias en radio y televisión y presidente FLAP