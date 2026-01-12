SEÑOR DIRECTOR:

Resulta interesante la columna de Ascanio Cavallo sobre la relación entre Kast y el mundo, pues pone en evidencia un aspecto clave —y frecuentemente descuidado— de la política pública: la necesaria distinción entre los roles políticos y los roles técnicos.

En el ámbito internacional, esta diferencia resulta crucial. Organismos multilaterales de carácter técnico, como la Unesco, han mostrado cómo es posible mantener espacios de cooperación institucional incluso en contextos de alta tensión política, privilegiando enfoques especializados por sobre definiciones ideológicas. Tanto en el segundo gobierno del Presidente Piñera como en el actual, se ha detectado la necesidad de una reflexión más profunda sobre los perfiles y funciones en las embajadas frente a un escenario global cada vez más complejo.

En este contexto, la cultura y el patrimonio cumplen un rol estratégico. Iniciativas como el Year of Culture entre Qatar y Chile, o los recientes intercambios con México, demuestran que la diplomacia cultural permite construir agendas internacionales más objetivas y racionales, fortaleciendo vínculos académicos y artísticos de largo plazo.

Distinguir adecuadamente entre lo político y lo técnico no debilita la acción del Estado; por el contrario, la hace más eficaz y pertinente.

Carlos Maillet Aránguiz

Académico USS