La Moneda en campaña

SEÑOR DIRECTOR:

Cuando un gobierno dedica su agenda a un candidato, el país queda sin gobierno. La Moneda cambió gestión por micrófono: aborto como cortina, migración como eslogan y gasto fiscal como tabú. A la eficiencia la llaman irresponsable; al derroche, solidaridad. La aritmética no se corrige con adjetivos.

Si la prioridad fuera la gente, hablarían de resultados: delitos a la baja, listas de espera a la baja, ejecución presupuestaria al alza. En cambio, solo sube el volumen del reproche. El Estado no es brigada comunicacional.

Gobernar no es señalar al otro, es responder con datos, metas y plazos verificables. Menos enemigo y más evidencia. Menos frase hecha y más política pública hecha. Porque el recorte que más se nota hoy no es al gasto, es al argumento.

Kênio Estrela

Académico UFT