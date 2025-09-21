Los verdaderos derechos de agua

SEÑOR DIRECTOR:

En respuesta a las cartas de Rodrigo Errázuriz y Nicolás Valdés, presidente y vicepresidente de la Tercera Sección del Mapocho; de Pablo Sahli, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Mapocho Última Sección; y de Francisco Villalón, presidente de la Junta de Vigilancia del Estero Puangue, quisiera aclarar lo siguiente:

El río Maipo abastece el agua para el consumo humano de la población de Santiago mediante el Canal San Carlos y la bocatoma de Aguas Andinas en el mismo río. En períodos de escasez, cuando la sanitaria requiere más agua de la que le otorgan sus propios derechos, recurre a las aguas de los regantes del Maipo, quienes deben cederlas, viendo gravemente afectadas sus actividades agrícolas.

Resulta paradójico que, después de ser utilizadas, las aguas del Maipo sean tratadas en las plantas sanitarias y vertidas al río Mapocho, beneficiando a los regantes aguas abajo, quienes en los últimos años han incrementado su superficie regada.

Dichas aguas no corresponden a derechos de los regantes del Mapocho; se trata de aguas del Maipo, cedidas previamente para abastecer Santiago. Hoy, algunos buscan presentar esta descarga como derechos adquiridos, lo que confunde a la opinión pública, puesto que no se trata de otra cosa que de un uso derivado y circunstancial.

Tampoco se ajusta a la realidad que Aguas Andinas dispondría de aguas ajenas y generaría discordia entre los agricultores. Existe una instancia de trabajo coordinado con Aguas Andinas y otros usuarios para elaborar un plan maestro que garantice la seguridad hídrica y, con ello el acceso al agua tanto para la población como para el desarrollo de actividades agrícolas en toda la cuenca Maipo-Mapocho.

Rafael Ossandón Irarrázabal

Pdte. Asociación Canalistas de Pirque

Director Junta Vigilancia Primera sección río Maipo