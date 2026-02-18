Medicamentos en mall chino

SEÑOR DIRECTOR:

Hace unas semanas, químicos farmacéuticos denunciaron respecto a la venta de supuestos medicamentos en un mall chino, el mismo que hace un tiempo vendía carne de tortuga y estuvo vinculado a los escándalos de tráfico de influencias de la anterior administración municipal de Santiago.

Una semana después de la denuncia, personal de la PDI y del ISP fueron hasta ese mall y realizaron la incautación respectiva, señalando, en el punto de prensa, que llevaban semanas investigando.

Entonces, la comunidad requiere saber las conclusiones de esa investigación para que se justifique que no se haya realizado un decomiso oportuno, ya que parece peor que hayan declarado que llevaban semanas con la información y no se haya hecho nada hasta una semana después de la denuncia de los químicos farmacéuticos.

Heriberto García

Director Química y Farmacia

Universidad del Desarrollo