Migración en positivo

SEÑOR DIRECTOR:
Un sistema migratorio que fomente la regularización y modele la conducta de los migrantes para respetar el país al que arriban es un ganar-ganar: beneficia a los migrantes, al darles estabilidad, y beneficia a Chile, al fortalecer su economía y su tejido social.
Sabemos que gran parte de los extranjeros en el país trabajan de manera formal; es decir, que pagan impuestos sobre la renta, IVA y otras contribuciones esenciales para financiar servicios públicos, como salud y educación. En otras palabras, contribuyentes activos.
Una política migratoria eficaz y efectiva aumentaría la recaudación fiscal y fortalecería el mercado laboral, cubriendo las necesidades de mano de obra en sectores clave, estimulando la producción y el crecimiento económico.
Cuando chilenos y migrantes trabajan juntos, se conocen, se respetan y construyen una sociedad más plural y fuerte. La convivencia no se logra de la noche a la mañana, pero comienza reconociendo la contribución de cada persona, sin importar su origen.
Guarequena Gutiérrez Silva
Académica de la Universidad del Alba
