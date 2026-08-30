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    Cartas al Director

    No es la economía, es la política

    Por 
    Cartas al director
    El representante adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, se reunió con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

    SEÑOR DIRECTOR:

    La negociación entre chilenos y estadounidenses por los aranceles, parece un asunto sólo comercial; sin embargo, es mucho más que eso. Lo que está en discusión es el lugar que Chile quiere ocupar en su relación con Estados Unidos.

    Por mucho tiempo hemos vivido un orden internacional donde las relaciones económicas podían analizarse con cierta autonomía respecto de la política, pero ese tiempo parece estar terminado. El comercio, las inversiones, las cadenas de suministro, la tecnología han vuelto a convertirse en instrumentos de poder, de la mano de un Trump que primero levanta una crisis con sus aranceles para conversar con el afectado. Morgenthau probablemente reconocería este escenario de poder donde los Estados ordenan sus decisiones conforme a sus intereses.

    Para Chile, Estados Unidos no es solo un mercado relevante, es una potencia en el Pacífico, en tecnología, comercio, defensa y seguridad, y además, un país con el cual Chile mantiene más de dos siglos de relaciones, y aún así, eso no significa que nuestros intereses sean siempre coincidentes ni que una mayor cercanía política garantice, per se, ventajas económicas. La reciente decisión de subir los aranceles a un gobierno políticamente cercano, es la prueba que termina con esa visión y reafirma la validez de los intereses.

    La cuestión entonces, no es tener que elegir hoy entre Estados Unidos y China. Plantearlo así sería empobrecer nuestra política exterior y un país como Chile necesita conservar libertad de acción, diversificar sus relaciones e identificar aquellas asociaciones que aumenten su capacidad estratégica y allí existe una oportunidad. Chile posee una posición expectante en el Pacífico Sur, proyección antártica, estabilidad institucional, minerales críticos, una interesante infraestructura portuaria, que son atributos geopolíticos de un valor diferente cuando el centro de gravedad mundial se desplaza hacia el Indo-Pacífico y los estrechos marítimos del comercio mundial están amenazados.

    Por eso, la negociación de nuestros equipos técnicos debería ser acompañada por una conversación política de mayor profundidad. Recuperar condiciones comerciales importa, pero importa más el construir una relación basada en intereses recíprocos y no simplemente en afinidades circunstanciales.

    La conversación sobre los aranceles pasará, pero la pregunta estratégica es qué lugar quiere ocupar Chile cuando pase la economía y vuelva la política.

    Jorge Sanz Jofré

    Académico UDD

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