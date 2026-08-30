El error que nadie pagó

05/04/2021 CALLES VACIAS EN EL CENTRO DE SANTIAGO Mario Tellez / La Tercera CUARENTENA - FASE 1- RECORRIDO - CIUDAD - CORONAVIRUS - COVID 19 - PANDEMIA - EMERGENCIA SANITARIA - FASE 1

SEÑOR DIRECTOR:

Durante la pandemia, todo el Gran Santiago permaneció simultáneamente en cuarentena durante 123 días. La Región Metropolitana completa estuvo confinada 50 días. A ello se sumaron cierres parciales, restricciones de fin de semana, escuelas cerradas, empleos destruidos, empresas quebradas y un daño educacional y psicológico.

Existía una alternativa que merecía estudiarse: concentrar la protección en los adultos mayores y personas de alto riesgo, apoyándolos para permanecer aislados, mientras el resto del país recuperaba su actividad. Gracias al Censo, el Estado conocía las direcciones de los adultos mayores. La medida sería acompañada por una campaña educativa dirigida a ellos y sus familias, explicando que buscaba salvarles la vida.

Junto al ingeniero y doctor en economía de la salud, de reconocido prestigio internacional, Ricardo Bitrán, le presentamos al Presidente Sebastián Piñera esta propuesta por intermedio de su embajador en Portugal, Pedro Pablo Díaz. Un asesor del “segundo piso” la descartó por considerarla “de difícil aplicación”. No hubo evaluación pública, prueba piloto ni explicación posterior.

Tampoco fue “fácil” cerrar miles de empresas y colegios. El PIB cayó 6,1% el 2020, la desocupación llegó a 10,7% y las escuelas estuvieron 259 días cerradas. Después vinieron los retiros previsionales, una inflación de 14,1% y una tasa de interés de 11,25%. La mayoría de estos males, previamente anunciados al presentar la propuesta.

El costo de oportunidad de no escuchar puede ser gigantesco, pero queda oculto porque nunca conoceremos lo que pudo evitarse. El asesor del segundo piso, responsable último de la decisión, terminó sin responder por ella.

Cuento esta historia para impedir que un error de esta magnitud vuelva a repetirse sin que nadie asuma su responsabilidad. Y porque, a una escala menor, esto pasa muy a menudo.

Jorge Claro Mimica

Ingeniero Civil y Comercial UC