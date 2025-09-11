SUSCRÍBETE
Cartas al Director

País curioso

Por 
Cartas al director
País curioso

SEÑOR DIRECTOR:

Vivimos en un país curioso. Mientras más “derechos” se proclaman, menos “responsabilidades” parecen asumirse. Basta mirar el debate público: todos exigen garantías, subsidios y beneficios, pero pocos se detienen a pensar en el costo y en quién lo paga. La paradoja es evidente: se invoca la justicia social, pero se ignora que sin deberes compartidos no hay comunidad posible.

Quizás la verdadera adivinanza sea ésta: ¿cómo se sostiene una nación donde los derechos se multiplican, pero la responsabilidad se divide hasta diluirse?

José Francisco Lihn M.

