SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    “Pesadilla digital”

    Por 
    Cartas al director
    “Pesadilla digital”

    EÑOR DIRECTOR:

    Respecto de la columna titulada como esta carta de la economista Macarena García, estamos de acuerdo con que la Ley de Transformación Digital del Estado es un avance para el país porque significa servicios más eficientes, accesibles y transparentes. Sin embargo, una consecuencia no considerada será la profundización de la brecha digital de las personas mayores si es que no se toman medidas coherentes y consistentes con el objetivo de esta política pública.

    Considerando que solo el 42% de las personas mayores declara utilizar internet (Observatorio de envejecimiento UC-2024), estos procesos, sin la guía y acompañamiento adecuado, terminan en exclusión de un sector relevante de la población que, aunque tiene el interés y las ganas de pertenecer al mundo tecnológico, al no contemplar sus requerimientos específicos para adquirir habilidades digitales, seguimos dejando fuera.

    Sin una política pública fuerte y consistente por parte del Estado, el adecuado compromiso de la empresa privada y el cambio cultural de la sociedad, las personas mayores continúan viviendo su propia “pesadilla digital”.

    Eduardo Toro Nahmías

    Director

    Conecta Mayor UC

    Más sobre:Ley de Transformación Digital del Estadobrecha digitalpersonas mayores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares

    Cónclave oficialista: partidos siguen a la espera de la invitación formal de La Moneda

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente

    Boric resalta méritos de candidatura de Bachelet a la ONU y Cancillería presenta imagen de campaña

    El Tricel: la carta final que se juega la oposición para destituir a Claudio Orrego

    Golpe a la Fiscalía: Corte de Santiago rechaza por unanimidad desafuero de Orrego provocando una debacle en caso ProCultura

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares
    Chile

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares

    Cónclave oficialista: partidos siguen a la espera de la invitación formal de La Moneda

    Boric resalta méritos de candidatura de Bachelet a la ONU y Cancillería presenta imagen de campaña

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente
    Negocios

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente

    Giorgio Boccardo y Tomás Rau realizan reunión por traspaso de Ministerio del Trabajo

    Bolsa de Santiago anota leve baja y sigue alejándose de sus máximos históricos

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico
    Tendencias

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    El dardo de José Mourinho a Vinícius Júnior tras el Real Madrid ante Benfica: “¿En cuántos estadios le ha pasado esto?”
    El Deportivo

    El dardo de José Mourinho a Vinícius Júnior tras el Real Madrid ante Benfica: “¿En cuántos estadios le ha pasado esto?”

    Escándalo en la Champions League: Vinícus Júnior acusa insultos racistas de jugador argentino del Benfica

    Con Ancelotti en la tribuna: Tomás Barrios cae frente a Matteo Berrettini tras una extenuante batalla en el ATP de Río

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John
    Cultura y entretención

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo
    Mundo

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo

    La sombra del caso Epstein empaña la imagen de la familia real británica

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad