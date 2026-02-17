EÑOR DIRECTOR:

Respecto de la columna titulada como esta carta de la economista Macarena García, estamos de acuerdo con que la Ley de Transformación Digital del Estado es un avance para el país porque significa servicios más eficientes, accesibles y transparentes. Sin embargo, una consecuencia no considerada será la profundización de la brecha digital de las personas mayores si es que no se toman medidas coherentes y consistentes con el objetivo de esta política pública.

Considerando que solo el 42% de las personas mayores declara utilizar internet (Observatorio de envejecimiento UC-2024), estos procesos, sin la guía y acompañamiento adecuado, terminan en exclusión de un sector relevante de la población que, aunque tiene el interés y las ganas de pertenecer al mundo tecnológico, al no contemplar sus requerimientos específicos para adquirir habilidades digitales, seguimos dejando fuera.

Sin una política pública fuerte y consistente por parte del Estado, el adecuado compromiso de la empresa privada y el cambio cultural de la sociedad, las personas mayores continúan viviendo su propia “pesadilla digital”.

Eduardo Toro Nahmías

Director

Conecta Mayor UC