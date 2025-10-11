SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Premio Nobel de la Paz

Por 
Cartas al director
09/01/2025 La líder opositora venezolana María Corina Machado, interviene en plena calle, a 9 de enero de 2025, en Caracas (Venezuela). El equipo de campaña de la líder opositora venezolana María Corina Machado ha denunciado que la destacada disidente ha sido "violentamente interceptada" a su salida de la manifestación organizada en Chacao, en el área metropolitana de la capital venezolana, Caracas. Machado ha acudido este jueves a Chacao para participar en las manifestaciones en favor de la victoria del candidato opositor Edmundo González en las últimas elecciones presidenciales venezolanas y a escasas horas de la teórica toma de posesión del veterano opositor. POLITICA Jimmy Villalta Jimmy Villalta

SEÑOR DIRECTOR:

El Premio Nobel de la Paz es un reconocimiento al liderazgo de María Corina Machado, el cual es cimentado en su conocida valentía y perseverancia. Pero, al recibir la noticia, dijo que ella era “sólo una persona”, y que el premio es para “un movimiento”, para “la sociedad entera”.

Sus palabras nos recuerdan que el liderazgo también se construye en base a la humildad.

Juan Cristóbal Nagel

Director Académico del ESE Business School, U. de los Andes

Más sobre:María Corina MachadoLiderazgoReconocimiento

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Seguramente también se pueden detener otras guerras”: Zelenski insta a Trump a negociar la paz en Ucrania

El irreemplazable Ser Humano

Investigan hallazgo de osamentas humanas en propiedad de un adulto mayor desaparecido en Puerto Aysén

Asesinan en la cárcel a Ian Watkins, ex líder de Lostprophets y condenado por pedofilia

Defensa Civil de Gaza dice que ha recuperado 150 cuerpos entre los escombros

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

4.
Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

5.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Investigan hallazgo de osamentas humanas en propiedad de un adulto mayor desaparecido en Puerto Aysén
Chile

Investigan hallazgo de osamentas humanas en propiedad de un adulto mayor desaparecido en Puerto Aysén

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

“No creo que tengamos diferencia con ella”: Boric aborda declaraciones de Tohá respecto a “complejos de izquierda” en seguridad

El irreemplazable Ser Humano
Negocios

El irreemplazable Ser Humano

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente

CAF amplía línea de crédito a BancoEstado para impulsar pymes y proyectos verdes

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts
Tendencias

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

En vivo: México choca contra Argentina buscando el paso a las semifinales del Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: México choca contra Argentina buscando el paso a las semifinales del Mundial Sub 20

Colombia da el golpe ante España en un partidazo y es el primer clasificado a semifinales del Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver Argentina vs. México en el Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular
Cultura y entretención

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

“Seguramente también se pueden detener otras guerras”: Zelenski insta a Trump a negociar la paz en Ucrania
Mundo

“Seguramente también se pueden detener otras guerras”: Zelenski insta a Trump a negociar la paz en Ucrania

Asesinan en la cárcel a Ian Watkins, ex líder de Lostprophets y condenado por pedofilia

Defensa Civil de Gaza dice que ha recuperado 150 cuerpos entre los escombros

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen