SEÑOR DIRECTOR:

El Premio Nobel de la Paz es un reconocimiento al liderazgo de María Corina Machado, el cual es cimentado en su conocida valentía y perseverancia. Pero, al recibir la noticia, dijo que ella era “sólo una persona”, y que el premio es para “un movimiento”, para “la sociedad entera”.

Sus palabras nos recuerdan que el liderazgo también se construye en base a la humildad.

Juan Cristóbal Nagel

Director Académico del ESE Business School, U. de los Andes