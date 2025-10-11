Premio Nobel de la Paz
SEÑOR DIRECTOR:
El Premio Nobel de la Paz es un reconocimiento al liderazgo de María Corina Machado, el cual es cimentado en su conocida valentía y perseverancia. Pero, al recibir la noticia, dijo que ella era “sólo una persona”, y que el premio es para “un movimiento”, para “la sociedad entera”.
Sus palabras nos recuerdan que el liderazgo también se construye en base a la humildad.
Juan Cristóbal Nagel
Director Académico del ESE Business School, U. de los Andes
