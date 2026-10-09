SEÑOR DIRECTOR:

El proyecto de Presupuesto de Salud 2027 trae noticias que conviene valorar, pero también interrogantes que el debate público no debería eludir.

Es positivo que aumenten los recursos vía per cápita, porque apuntan a más atención en los centros de salud primaria. Lo mismo ocurre con el financiamiento general de la Atención Primaria. Sin embargo, aún no se explica qué es lo que realmente crece: ¿más prestaciones y equipos para las personas, o principalmente el reajuste de remuneraciones? Sin esa distinción, el aumento puede ser más aparente que real.

Preocupa, además, que la compra de camas y prestaciones a privados crezca mucho más que los recursos de la red hospitalaria. Si esta tendencia se consolida, ¿qué lugar ocupará la red pública en la estrategia sanitaria del país? Comprar a privados puede ser una solución de integración público-privada, pero no debería convertirse en sustituto del fortalecimiento de los hospitales públicos.

Hay, también, áreas donde el proyecto no permite ver con claridad las prioridades. ¿Qué importancia real tendrá el cáncer? ¿Qué mejoras concretas traerá el plan de salud mental, un desafío que el país vive con particular urgencia y cuyos avances no son evidentes? ¿Qué ocurrirá con el plan para adultos mayores y demencia, cuando la población envejece aceleradamente y las familias cargan con gran parte del cuidado? ¿Y con los programas de salud mental ambulatorios y hospitalarios, que requieren continuidad y capacidad de respuesta para no seguir dejando a miles de personas sin atención oportuna?

Un presupuesto no es solo una suma de cifras: es una declaración de prioridades. Esperamos que la discusión en la Subcomisión Mixta, el próximo 19 de octubre, entregue respuestas claras a estas preguntas.

Matías González Tugas

Decano de la Fac. de Medicina UDP