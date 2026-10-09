La urgencia de un piso común para Chile

Santiago, 14 de marzo de 2024. Un masivo operativo de carabineros se realiza en el asentamiento ilegal ubicado en la comuna de Maipu, donde fue encontrado el cadaver del exmilitar venezolano dias atras. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Resulta muy difícil hablar de desarrollo en nuestro país, cuando siete de cada diez personas sienten que, ante una enfermedad o la pérdida del trabajo, podrían caer en la pobreza. Se ha comenzado a tratar en el Congreso el Presupuesto 2027, mientras la cifra de desempleo alcanza al 9,6%. El estudio “Condiciones sociales para el desarrollo de Chile”, realizado por Cadem para Futuro Común, muestra que esta fragilidad no es una percepción aislada: el 91% cree que el desarrollo depende tanto de condiciones sociales —educación, salud y vivienda— como de factores económicos. El 68% piensa que las oportunidades dependen de dónde se nace, cifra que llega al 82% entre los jóvenes, y solo el 21% se siente preparado, económica y familiarmente, para enfrentar la vejez.

Estos datos revelan una paradoja: queremos un país desarrollado, pero demasiadas personas sienten que no tienen un piso suficientemente firme para enfrentar los riesgos de la vida.

Por eso nace Futuro Común, iniciativa del Hogar de Cristo, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y Fundación Colunga, que busca volver a poner las condiciones sociales en el centro de la conversación sobre el desarrollo. Proponemos una ruta de largo plazo, con diez líneas de acción —entre ellas, protección integral de la niñez, una política de cuidados y un sistema de protección social más estable— y, sobre todo, una conversación transversal para acordar prioridades y primeros pasos.

Estado, empresas, Congreso, academia y sociedad civil tienen responsabilidades distintas, pero ningún sector puede resolver por sí solo desafíos de esta magnitud. Desde la sociedad civil queremos asumir nuestra parte: contribuir a que la urgencia social no vuelva a desaparecer de la agenda.

El desarrollo no puede medirse solo por cuánto se crece, sino también por cuánto riesgo de caer dejamos atrás.

José Yuraszeck, S.J.

Capellán General Hogar de Cristo

Hans Rosenkranz

Director ejecutivo Comunidad de Organizaciones Solidarias

Arturo Celedón

Director ejecutivo Fundación Colunga